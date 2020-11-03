شاهد كيف يحلق هذا الشخص في السماء برفقة أحد الركاب على ظهره

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- هل حلمت يوماً أن تحلق بين غيوم السماء؟ وعندما تفكر بالأمر للوهلة الأولى، قد تظن أنه من المستحيل القيام بذلك، ولكنها في الواقع رياضة يمارسها محبو القفز الحر بالمظلات.

ويعمل إيلو إيبيرت، وهو من النمسا، كطائر تجاري منذ حوالي 12 عاماً، ويمارس القفز الحر بالمظلات لأكثر من 10 أعوام.

ولكن، لم تكن إحدى قفزاته مثل بقية القفزات.. وفي مناسبة خاصة واحتفالاً بقفزة صديقه الألف، حلق إيبيرت ببدلته المجنحة في سماء البرتغال، ليركب على ظهره لاعب مظلي آخر (شاهد الفيديو أعلاه).

وفي هذه المقاطع، يُنقل الراكب إلى شخص آخر ليمسكه بحزام صدره.

ولا تخل هذه الرياضة، التي تُعرف باسم "Wingsuit Rodeo"، من التحديات، أبرزها معرفة التوقيت المثالي للقفز بعيداً عن الطائرة مع الراكب.

ويقول إيبيرت، أثناء حديثه مع موقع CNN بالعربية: "لا توجد قواعد فعلية للركاب في هذه الرياضة. ولكنني لن آخذ أي شخص عشوائي على ظهري، لم يمارس القفز سابقاً.. إذ يجب أن يكون لديه ما لا يقل عن 100 قفزة من الخبرة".

وأوضح أنه كلما كان الراكب أصغر وأخف وزناً، أصبح الأمر أكثر سهولة.

ويعتبر إيبيرت أن هذه المغامرة الأكثر إثارة بالنسبة له، حيث تمنحه إحساساً حقيقياً بالطيران.

ورغم أن البعض يعتبره مجنوناً للقيام بذلك، إلا أن البعض الآخر يتصالح مع فكرة المغامرة، بعد معرفة إجراءات السلامة الدقيقة التي يجب أخذها بعين الاعتبار.