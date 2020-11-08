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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- يشتهر المصور بشير مكرزل بصوره الجوية التي تحبس الأنفاس. وأصبح اللبناني أحد فائزي مسابقة تصوير عالمية بفضل صورة وثقها في مدينة دبي في دولة الإمارات، التي عاش فيها لـ18 عاماً.

وفازت صورة مكرزل بعنوان "The Frame" بالمركز الأول ضمن فئة "Constructions"، بمسابقة جوائز التصوير الجوي لعام 2020 (Aerial Photography Awards).

وفي صورته، يظهر مبنى "برواز دبي"، الذي يُعتقد أنه أكبر إطار في العالم، وهو ينبثق فوق الضباب.

صورة "The Frame" للمصور بشير مكرزل التي تُظهر برواز دبي في الإمارات العربية المتحدة. Credit: Bachir Moukarzel

وفي مقابلة مع موقع CNN بالعربية، قال مكرزل: "أصبح الإطار مؤخراً هيكلاً أيقونياً في دبي، وتصميمه المعماري فريد من نوعه في العالم".

وعند توثيقه لبرواز دبي، الذي افتتح في بداية عام 2018، أراد المصور الانتظار ليوم تكون فيه حالة الطقس ضبابية، وذلك لجعله يبدو وكأنه "يقف بمفرده، ويبدو منعزلاً عن محيطه"، وفقاً لما قاله.

ووثق المصور هذا المشهد الساحر في مارس/آذار من عام 2019 أثناء شروق الشمس.

ومن خلال الصورة، أراد المصور إظهار جمال البرواز وهو "يقف شامخاً وحيداً فوق السحب".

وعند توثيق الصورة، اعتبر المصور وقت التصوير العامل الأكثر أهمية، إذ أنه أراد أن يكون الإطار مضاءً من جانب واحد فقط.

ولم تدم حالة الضباب لفترة طويلة بعد التقاطه للصورة، إذ أكد المصور: "كنت أعلم أنني التقطت مشهداً فريداً لا يحدث كل يوم".

وحصد مكرزل، الذي وقع في حب التصوير الجوي في عام 2004، على العديد من الجوائز بفضل أعماله في مسابقات مثل "International Drone Photography"، و"The Siena International Photo Awards".