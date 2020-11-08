ما الذي يميز أول ملعب غولف افتتح أبوابه في سلطنة عُمان؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- هل تريد أخذ استراحة من الواقع، وقطع الاتصال مع العالم الخارجي؟ الأمر ليس بتلك الصعوبة، فكل ما عليك فعله هو التوجه إلى العاصمة مسقط، والتي تتواجد بين وديان وجبال سلطنة عمان.

Credit: Muscat Hills Golf Course

ولا تحتاج رياضة الغولف إلى التركيز فحسب، وإنما تتطلب هدوءاً تاماً لتحقيق الأهداف بعيداً عن كل الضوضاء. وربما سيكون ملعب "مسقط هلز"، الذي صممه بول توماس، هو المكان الأمثل بالنسبة لك.

Credit: Muscat Hills Golf Course

ويتميز الموقع بتضاريس الجبال الوعرة والمساحات الخضراء الشاسعة المطلة على بحر عمان. ويقول شهاب منصور، وهو مدير الموارد البشرية والشؤون الإدارية، لموقع CNN بالعربية: "هذه التضاريس الخاصة تعد اكتشافاً رائعاً، وسمحت بتصميم ملعب غولف جبلي".

Credit: Muscat Hills Golf Course

ويعد ملعب "مسقط هلز"، الذي تحيطه الوديان والمناظر الدراماتيكية، هو أول ملعب غولف يفتتح أبوابه في سلطنة عمان.

Credit: Muscat Hills Golf Course

ويتميز ملعب الغولف، الذي افتتح في العام 2009، بكونه يسنح فرصة لممارسة هذه الرياضة حول الوديان في المنطقة، والحصول على شعور حقيقي بالبيئة الطبيعية في سلطنة عمان.

Credit: Muscat Hills Golf Course

ويشعر اللاعبون بالراحة عند ممارسة الغولف في ملعب "مسقط هلز"، الذي يتألف من 18 حفرة، خاصة عند تواجدهم وسط البيئة المحيطة، إذ يستمتعوا بـ"تجربة مميزة"، على حد وصف منصور.

Credit: Muscat Hills Golf Course

ومع نمو السياحة في سلطنة عمان، تتطلع "مسقط هلز" إلى إضافة فندق وعدد من الأعمال الترفيهية إلى موقعها، متأملة أن تكون في الطليعة لاستقبال واستضافة سياح الغولف.