دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- يبدو أن هذا الطريق الطويل والوحيد، والذي يمتد بعيداً في عمق صحراء أبوظبي، قد أثار إعجاب مصور ومستكشف بريطاني مقيم في دولة الإمارات، فكيف وجده؟

لقطة جوية لطريقٍ مهجور تغطيه رمال صحراء أبوظبي Credit: Liam Clayton

ويحاول مصور طائرة الدرون البريطاني ليام كلايتون العثور على مواقع فريدة من نوعها في جميع أنحاء دولة الإمارات، مؤكداً أن هذا الطريق المهجور في أبوظبي هو واحدٌ منها، بحسب ما ذكره لموقع CNN بالعربية.

لقطة جوية طريق مهجور تغطيه رمال صحراء أبوظبي Credit: Liam Clayton

ويوضح كلايتون أنه غالباً ما يتصفح مواقع الإنترنت وخرائط غوغل لساعات متواصلة سعياً في العثور على مواقع جذابة محتملة من أعلى.

لقطة جوية لطريق مهجور تغطيه صحراء أبوظبي Credit: Liam Clayton

ويقول كلايتون: "أقود لمسافات طويلة إلى المواقع في وضح النهار دون اصطحاب الكاميرا ببساطة للقيام بأخذ ملاحظات من الموقع، والتأكد من أنه آمن، والالتزام بعدم انتهاك أي خصوصية".

وعبر حسابه على موقع "انستغرام"، ينشر كلايتون بين الحين والآخر صوراً للطريق المهجور الذي يرتاده على مر السنين، حيث يلاحظ كيفية تغيير رمال الصحراء لمعالم الطريق، وفقاً لما ذكره.

ويقول كلايتون: "أعتقد أنه خلال السنوات القليلة المقبلة، سيختفي الطريق تماماً عن الأنظار".

لقطة جوية لطريق مهجور تغطيه رمال صحراء أبوظبي Credit: Liam Clayton

ويصف ليام كلايتون مشهد الطريق المهجور من أعلى، الذي يوثقه بواسطة كاميرا الدرون، بأنه "خارج عن المألوف"، وفقاً لما ذكره.

طريق مهجور تغطيه رمال صحراء أبوظبي Credit: Liam Clayton

وقد واجه كلايتون العديد من المحاولات الفاشلة عند محاولته توثيق الموقع من الجو في الصباح الباكر، وذلك بسبب الضباب أو الغطاء السحابي الذي يمنع شروق الشمس، وهو ما يجعل التصوير الجوي في الصباح مهمة صعبة، بحسب ما ذكره.

مشهد شروق الشمس في موقع الطريق المهجور بصحراء أبوظبي Credit: Liam Clayton

ولعل أبرز لقطة جوية ضمن سلسلة توثيقه لهذا الطريق المهجور هي لـ"مشهد شروق الشمس الجميل في منتصف الطريق مباشرةً"، والتي التقطها قبل بضعة أشهر، بعد العديد من المحاولات الفاشلة.

طريق مهجور تغطيه رمال صحراء أبوظبي Credit: Liam Clayton

أما عن سر انجذاب المصورين لهذا الطريق المهجور، يقول كلايتون إنه ينفرد بشكل مذهل عن أي بقعة تصوير أخرى، إذ تشعر في عمق الصحراء على هذا الطريق المهجور، وكأنك في موقع تصوير أحد الأفلام، بحسب ما ذكره.

ويشير كلايتون إلى أن الهدوء والفراغ والوحدة تضفي على الموقع طابعاً أكثر إثارة، ويضيف: "أود أن أتعرف إلى قصة هذا الطريق، ولماذا بُني في الأصل، وتم التخلي عنه".