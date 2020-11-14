دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أعلنت وزارة السياحة والآثار المصرية، السبت، عن أكبر اكتشاف أثري لعام 2020، خلال مؤتمر صحفي بمنطقة آثار سقارة، وفقاً لحساباتها الرسمية في مواقع التواصل الاجتماعي.

ويضم الاكتشاف الجديد 100 تابوت خشبي مُغلق منذ أكثر من 2500 عام، و40 تمثالا خشبيًا لبتاح سوكر، إله جبانة سقارة، تمثالين خشبيين من أروع ما يكون، إضافة إلى عدد من تماثيل الأوشابتي والتمائم، و4 كارتوناچ مذهب، وفقاً للبيان الصادر عن وزارة السياحة والآثار المصرية في صفحتها عبر فيسبوك.

وفي حسابه بموقع انستغرام، شارك الأمين العام لمجلس الأعلى للآثار مصطفى وزيري، عدداً من الصور للتوابيت التي تم الإعلان عنها خلال الكشف الأثري الجديد في منطقة آثار سقارة.

ويأتي الإعلان عن أكبر اكتشاف أثري لعام 2020، بعد الكشف الأخير عن 59 تابوتاً آدمياً ملوناً، وبداخلها مومياوات في حالة جيدة من الحفظ لكبار رجال الدولة، والكهنة من الأسرة الـ26، الذي أُعلن عنه في مؤتمر صحفي أوائل أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

وحسب بيان وزارة السياحة والآثار، تعد سقارة منطقة مليئة بالأسرار التي تبوح بها بين الحين والآخر، و"هذا الاكتشاف ليس النهاية".