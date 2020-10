مصر تكشف عن 59 تابوتاً أثرياً يعود تاريخها لـ2600 عام بمنطقة سقارة

View this post on Instagram

نأخذكم اليوم في رحلة استثنائية، الى المكان الذي تم الكشف فيه عن ٥٩ تابوتًا اثريا مغلقا بمنطقة سقارة. نقدمه للعالم ليكتشفه معنا! الكشف الكبير الذي تم الإعلان عنه اليوم. Today, we’re taking you on an exceptional trip, an exciting experience where we discovered 59 sealed coffins in Saqqara. We invite you to explore with us an 11 meters deep shaft! A big discovery that was announced today.