مصر تكشف عن 59 تابوتاً أثرياً يعود تاريخها لـ2600 عام بمنطقة سقارة

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أعلنت مصر، السبت، عن كشف أثري جديد شمل 59 تابوتاً خشبياً بحالتها الأولى داخل آبار للدفن بمنطقة آثار سقارة، بالإضافة إلى العشرات من التماثيل، والتمائم، واللقى الأثرية.
وقال وزير السياحة والآثار المصري، خالد العناني، في مؤتمر صحفي إن البعثة المصرية العاملة بالمنطقة كشفت عن ثلاثة آبار للدفن على أعماق مختلفة تتراوح بين 10 أمتار و12 متراً، بداخلها 59 تابوتاً خشبياً ملوناً مرصوصة بعضها فوق البعض، وفقاً لبيان وزارة السياحة والآثار المصرية عبر صفحتها على "فيسبوك".
وأشار العناني إلى أن التوابيت عُثرعليها في حالة حفظ جيدة ومازالت محتفظة بألوانها الأصلية، وفقاً للبيان.
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نأخذكم اليوم في رحلة استثنائية، الى المكان الذي تم الكشف فيه عن ٥٩ تابوتًا اثريا مغلقا بمنطقة سقارة. نقدمه للعالم ليكتشفه معنا! الكشف الكبير الذي تم الإعلان عنه اليوم. Today, we’re taking you on an exceptional trip, an exciting experience where we discovered 59 sealed coffins in Saqqara. We invite you to explore with us an 11 meters deep shaft! A big discovery that was announced today.
وأوضح العناني أن الدراسات المبدئية كشفت أن التوابيت ترجع لعصر الأسرة الـ 26، وتخص مجموعة من الكهنة وكبار الموظفين في العصر المتأخر ويرجع تاريخها لنحو 600 عام قبل الميلاد، وأنها مغلقة ولم تفتح منذ قرابة 2600 عام.
تشرفت بدعوة معالي وزير السياحة والآثار في #مصر الدكتور خالد العناني إلى سقارة الإعلان عن اكتشاف مقبرة جديدة للمومياوات. رأيت مقبرة واحدة يتم فتحها لأول مرة منذ 2600 عام! حقاً شيء مدهش! @TourismandAntiq @MFATNZ 🇳🇿🇪🇬 https://t.co/ARLOaEU1qg
ومن جانبه، لفت الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، مصطفي وزيري، إلى أن بداية الكشف كانت في أغسطس/ آب الماضي، عندما عثرت البعثة الأثرية المصرية على 13 تابوتاً خلال أعمال الحفائر، ومع استمرار الحفر والتنقيب، توصل الأثريون إلى اكتشاف 14 تابوتا آخر حتى وصل عدد التوابيت المكتشفة حتى يوم السبت إلى 59 تابوتاً، بحسب البيان.
ولفت وزير السياحة والآثار المصرية إلى أن الكشف لم ينته بعد، إذ تم العثور على طبقات من التوابيت والتي سيتم الإعلان عنها لاحقاً، بحسب البيان.
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تمثال للإله نفرتم أحد القطع الأثرية التي اكتشفت مع التوابيت الخشبية المغلقة بسقارة والتي سيتم الإعلان عنها يوم السبت انتظروا الإعلان عن المزيد من المفاجأت والأسرار يوم الإعلان عن الكشف الأثري. A statue of the God Nefertem, one of the many artifacts discovered with the sealed wooden coffins in Saqqara. Stay tuned for the announcement of the big discovery next Saturday!
وأضاف البيان أنه تم العثور على 28 تمثالاً خشبياً للإله بتاح سوكر، وهو الإله الرئيسي لجبانة سقارة، بالإضافة إلى عدد كبير من تماثيل الأوشابتي المصنوعة من الفاينس والتمائم، ومن بينها تمثال من البرونز المطعم بالأحجار الكريمة، مثل العقيق الأحمر والتركواز واللازورد، للإله "نفر توم"، ويبلغ طوله 35 سنتيمتراً، وكتب على قاعدته اسم صاحب التمثال، وهو الكاهن "بادي-آمون".
ويُعد هذا أول كشف أثري تعلن عنه مصر منذ بدء تفشي جائحة كورونا عالمياً، وسيتم نقل التوابيت المكتشفة للعرض بالمتحف المصري الكبير الذي يجري الانتهاء من إعداده وتهيئته للافتتاح قريباً، بحسب البيان.