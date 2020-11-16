سعر قد لا تتوقعه.. حمامة تباع مقابل مليوني دولار تقريبا في مزاد

من أبوظبي إلى كوستاريكا.. حول العالم مع 6856 نوعا من الطيور

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- بيعت مؤخراً حمامة سباقات في مزاد، مقابل مبلغ ضخم وصل إلى مليوني دولار تقريباً.

وقام صيني بإنفاق 1،600،00 يورو (أي حوالي 1،895،656 دولاراً) على حمامة سباقات تُدعى "New Kim" في مزاد فريق "Hok Van de Wouwer" الأحد، وفقاً لما ذكره موقع شركة "PIPA" في بلجيكا. وتختص الشركة بتنظيم المزادات لبيع طيور الحمام عالية الجودة.

ويتكون فريق "Hok Van de Wouwer" من جاستون فان دي ووير وابنه كيرت فان دي ووير. Credit: https://www.pipa.be/

ويتكون فريق "Hok Van de Wouwer"، الذي يُعد من الأسماء التي فازت طيورها في سباقات وطنية للمسافات المتوسطة، من جاستون فان دي ووير وابنه كيرت فان دي ووير.

وفي مقطع فيديو على موقع "PIPA"، أكد جاستون فان دي ووير أن حمامة "New Kim" هي واحدة من أفضل حمامتين بالنسبة إليه ضمن مجموعته.

وفي عام 2018، أظهرت "New Kim" مهاراتها، إذ أنها فازت بلقب "1st National Ace KBDB"، وذلك وفقاً لنتائجها في سباقات على المستوى الوطني.

وفي مزاد الأحد، بيعت 157 من طيور الحمام التي يمتلكها فريق "Hok Van de Wouwer"، وذلك من أصل 445 حمامة.

وفي وقت سابق من هذا العام، أشار الموقع إلى أن فريق "Hok Van de Wouwer" سيبيع مجموعة الطيور الخاصة به بشكل كامل.