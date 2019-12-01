نشر الأحد ، 01 ديسمبر / كانون الأول 2019

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- بيعت "أغلى" سمكة كنعد في العالم في دولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك خلال مزاد خيري أُقيم في العاصمة أبوظبي.

وللمرة الأولى، أقام نادي أبوظبي الدولي للرياضات البحرية يوم السبت مزاداً لبيع السمك بهدف خيري.

وفي حديثه مع موقع CNN بالعربية، قال المسؤول الإعلامي في نادي أبوظبي الدولي للرياضات البحرية، خالد السعدي: "كان الهدف الأساسي من المزاد هو التوجه بريع المزاد إلى النزلاء المتعسرين في المؤسسات العقابية والإصلاحية بوزارة الداخلية".

شهدت الإمارات العربية المتحدة بيع أغلى سمكة كنعد في العالم، وذلك خلال مزاد خيري نظمه نادي أبوظبي الدولي للرياضات البحرية.

ونجح المزاد، الذي أُقيم بجانب مقر النادي في أبوظبي، في جمع 290 ألف و700 درهم، أي ما يعادل 79 ألف و145 دولاراً تقريباً.

وكانت أغلى سمكة بيعت خلال الحدث سمكة كنعد وزنها 36 كيلوغراماً تقريباً. وصل سعرها إلى 125 ألف درهم، أي حوالي 34 ألف دولار.

بيعت سمكة الكنعد "الأغلى" في العالم بأبوظبي مقابل 125 ألف درهم، أي ما يعادل 34 ألف دولار تقريباً.

وأكّد السعدي أن السمكة هي "أغلى سمكة كنعد على مستوى العالم".

وكانت السمكة من نصيب الطفل الإماراتي هزاع محمد مساعد المرر الذي أكّد أن هدفه كان المساهمة في دعم النزلاء المتعسرين.

كانت "أغلى" سمكة كنعد من نصيب الطفل الإماراتي هزاع محمد مساعد المرر. ويظهر الطفل في الصورة مع والده محمد مساعد المرر.

وتم اصطياد الأسماك التي بيعت في المزاد خلال بطولة أبوظبي الكبرى لصيد الكنعد والسكل.

والبطولة عبارة عن حدث سنوي أسسه نادي أبوظبي الدولي للرياضات البحرية مع فريق الطيار غير الربحي والداعم للرياضات البحرية في الإمارات، وهي تهدف إلى الحفاظ على الموروث التراثي في الإمارات.

تكريم أول فريق نسائي يشارك في بطولة أبوظبي الكبرى لصيد الكنعد والسكل.

واصطاد السمكة "الأغلى" في المزاد أحمد خلفان عبيد المزروعي.

ورغم إقامة المزاد للمرة الأولى، إلا أن السعدي أشار إلى أن الإقبال عليه كان رائعاً، ويوجد خطط لتكراره في المستقبل.

تم اصطياد الأسماك التي تم بيعها في المزاد خلال بطولة أبوظبي الكبرى لصيد الكنعد والسكل.

وأكّد السعدي على وجود خطط لإثبات أن سمكة الكنعد التي بيعت في المزاد هي الأغلى في العالم، وإدخالها ضمن موسوعة غينيس للأرقام القياسية.