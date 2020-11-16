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قائمة بأفضل 10 شركات طيران من الأكثر أماناً بظل جائحة كورونا

سياحة
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تتصدرها شركة عربية.. إليك الناقلات الأكثر أمانا في عصر جائحة كورونا

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- في ظل جائحة فيروس كورونا، من الطبيعي أن يتردّد العديد من الأشخاص، عندما يأتي الأمر للسفر. وفي حال كنت تخطط للسفر، إليك قائمة بالناقلات الجوية الأكثر أماناً، وفقاً لتصنيف "Safe Travel Barometer".

وصنفت "Safe Travel Barometer"، وهي عبارة عن قاعدة بيانات شاملة حول بروتوكولات الصحة والسلامة المتعلقة بفيروس "كوفيد-19"، أكثر من 230 ناقلة جوية حول العالم من ناحية السفر الآمن في ظل الجائحة.

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وتبوأت شركة طيران الإمارات المركز الأول بعلامة 4.4 من 5، فيما احتلت شركة الاتحاد للطيران المركز الثاني بعلامة 4.3، بينما جاءت الخطوط الجوية القطرية في المركز الثالث بعلامة 4.2.

منها ناقلات عربية.. إليك أفضل 10 شركات طيران تتصدر المشهد العالمي للسفر الآمن
احتلت شركة طيران الإمارات المركز الأول في تصنيف "Safe Travel Barometer". Credit: Patrik Stollarz/AFP/Getty Images/File

واعتمدت نتائج التصنيف على تدقيق مستقل لـ26 معياراً للصحة والسلامة، وتقييم بروتوكولات السلامة، وراحة المسافر.

وإليكم قائمة بشركات الطيران الـ10 الأكثر أماناً في العالم والنقاط التي حازت عليها:

  1. شركة طيران الإمارات – 4.4
  2.  شركة الاتحاد للطيران – 4.3
  3. الخطوط الجوية القطرية – 4.2
  4. الخطوط الجوية السنغافورية – 4.1
  5. خطوط "إييبيريا" الجوية – 4.1
  6. خطوط "فيستارا" الجوية – 4.1
  7. شركة طيران "إير فرانس" – 4.1
  8. شركة طيران "إير تشاينا" – 4.1
  9. شركة طيران "لوفتهانزا" – 4.1
  10. خطوط "دلتا" الجوية – 4.1
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