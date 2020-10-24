ثارت بها البراكين منذ 250 ألف عام.. جولة حول بعض براكين نيوزيلندا

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- وسط جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، يبدو السفر بأكمله كعلامة استفهام كبيرة، ولذلك، قررت إحدى شركات الطيران اعتماد علامة الاستفهام تلك.

وتُعيد شركة طيران "Air New Zealand" برنامج "Mystery Breaks"، والذي يدفع فيها المسافرون رسوماً ثابتة لحجز إجازة بأكملها مع الشركة، والموافقة على عدم معرفة وجهتهم إلا قبل يومين من مغادرتهم.

وتسمح هذه الحزم، والتي تبدأ من سعر 422 دولار، المسافرين بالاختيار من 3 مستويات، وهي: "Great"، و"Deluxe "، و"Luxury".

وسيختار المسافرون أيضاً التواريخ التي يرغبون بالسفر إليها، إلى جانب مكان واحد لا يرغبون بالذهاب إليه.

وتقوم الشركة برحلات إلى 20 وجهة في نيوزيلندا، بما في ذلك عاصمة المغامرات، كوينزلاند، ودونيدين التاريخية.

ونجحت نيوزيلندا في احتواء فيروس كورونا المستجد داخل حدودها، ولكن السكان غير قادرين على السفر إلى أي مكان خارج البلاد دون الخضوع للحجر الصحي أو إجراءات أمنية أخرى عند عودتهم، باستثناء بعض الولايات الأسترالية.

ووفقاً لوزارة الصحة النيوزيلندية، سجلت البلاد 1531 خاصة إصابة مؤكدة داخل حدودها، إلى جانب 25 حالة وفاة فقط.

ورُفعت قيود فيروس كورونا المفروضة على الصعيد الوطني في يونيو/حزيران.

ولا توجد قيود للسفر الداخلي حالياً.

وبينما تظل حدود البلاد مغلقة أمام جميع الزوار تقريباً، تُعد الطريقة الأكثر فعالية لتحفيز قطاع السياحة هي تشجيع السكان المحليين على السفر محلياً.

وطلبت شركة "Tourism Industry Aotearoa"، أو (TIA)، وهي هيئة وطنية تتكون من العديد من شركاء قطاع السياحة، المساعدة من رئيسة الوزراء، جاسيندا أرديرن، التي فازت حكومتها مؤخراً بإعادة انتخابها بأغلبية ساحقة.

وتشتمل اقتراحات "TIA" على أن تمنح الحكومة كل نيوزيلندي "بطاقة ائتمان" بقيمة 200 دولار لاستخدامها في الأعمال التجارية المتعلقة بالسياحة، مثل الفنادق، والمعالم السياحية.