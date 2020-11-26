إكرامية بقيمة 3000 دولار لمطعم يتركها زبون بمفاجأة غير متوقعة

من أخذ الطلب وتحضير الطعام إلى تقديمه.. مطعم "تديره" الروبوتات في الصين

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- تلقى مطعم محلي في مدينة كليفلاند بولاية أوهايو الأمريكية مفاجأة عطلة عيد الميلاد، بينما كان يستعد للإغلاق طواعيةً بسبب ارتفاع حالات الإصابة بـ"كوفيد-19".

وقال صاحب المطعم بريندان رينغ لـCNN إنه كان يتناول طعام الغداء في مطعمه، عندما جاء زبون وترك الحساب على طاولته، والذي تضمن إكرامية بقيمة 3،000 دولار.

وأوضح رينغ أن حالات "كوفيد-19" خرجت عن السيطرة في أوهايو، لدرجة أنه قرر إغلاق مطعمه طواعيةً حتى يناير/كانون الثاني العام المقبل.

وكان المطعم مشغولاً نوعاً ما يوم الأحد مع حضور الكثير من الزبائن المعتادين إذ أنه كان آخر يوم يفتح فيه المطعم أبوابه قبل إغلاقه هذا العام، ثم جاء هذا الرجل وتوجه إلى الحانة وطلب مشروباً، وقال للمدير: "هل يمكنني الحصول على فاتورة الحساب الخاصة بي"؟

وبعد ذلك قال رينغ إن الرجل، الذي يرغب في عدم الكشف عن هويته، أحضر الحساب إلى طاولته، وأخبره أن يشارك الإكرامية مع العاملين في المطعم.

وأضاف رينغ أن الرجل تمنى لهم حظاً سعيداً قائلاً: "حظًا سعيدًا يا رفاق، وسنراكم عندما تعيدون الافتتاح مجدداً".

وعندما نظر رينغ إلى ورقة الحساب لأول مرة، اعتقد أن الإكرامية كانت بقيمة 300 دولار، ولكن بعد أن وضع نظارته، أدرك أنه فاته رقم صفر إضافي.

وبلغت قيمة الإكرامية 3000 دولار لفاتورة حساب بقيمة 7 دولارات، ما دفع رينغ إلى الركض للحاق بالزبون، والتأكد من أنه لم يرتكب خطأً.

وأكد الرجل أنه قصد ترك إكرامية بهذا المبلغ، ثم تمنى له وللعاملين في المطعم قضاء عطلة سعيدة بمناسبة عيد الميلاد.

وعندما شارك رينغ، المعروف بمزاحه مع الموظفين، الخبر مع إحدى النادلات، اعتقدت أنه يمزح، ولكن عندما شارك رينغ الخبر مع نادلٍ آخر، أدركت النادلة أن الأمر حقيقي، وبدأت تبكي فرحاً.

بريندان رينغ يحمل الفاتورة ذات الإكرامية السخية Credit: Brendan Ring

وكان هناك أربعة ندل يعملون في ذلك اليوم، وحصل كل منهم على 750 دولاراً من الإكرامية.

وقال رينغ: "نحن جميعاً في أمس الحاجة إلى أخبار ترفع المعنويات، و إذا كان هذا عاماً عادياً، ستكون مجرد قصة إيجابية، ولكنها قصة رائعة بسبب الظروف التي نواجهها هذا العام".