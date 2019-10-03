مطعم في روما يثير غضب السياح بعد انتشار فاتورة حساب بقيمة 500 دولار

دبي، الإمارت العربية المتحدة (CNN) -- واجه أحد المطاعم في روما موجة من الشكاوى والاتهامات بسبب زيادة الأسعار على السياح، وذلك بعدما زعمت سائحتان من الجنسية اليابانية أنهما صُدمتا من فاتورة الحساب بقيمة 430 يورو، أي ما يعادل 470 دولاراً، لوجبتين من معكرونة السباغيتي مع الأسماك، وزجاجة مياه.

وانتشرت صورة للفاتورة "الخيالية السعر" من مطعم "Antico Caffè di Marte" الإيطالي، والذي يقع بالقرب من قلعة "سانت أنجلو" في العاصمة الإيطالية روما، كالنار في الهشيم عبر وسائل التواصل الاجتماعي، بعد أن نُشرت على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" في وقت سابق من شهر سبتمبر/ أيلول.

وفُرض على السائحتين دفع رسوم إضافية، بقيمة 80 يورو، مع إجمالي حساب الفاتورة الأصلية، أي مبلغ 349.50 يورو للوجبتين.

كما تقدم عدد من الأشخاص وزعموا أنهم تعرضوا للاحتيال أيضاً من قِبل المطعم. وكانت من بينهم فيتنامية تقيم في ألمانيا تدعى مينه نجوك بوي، وهي أحد الأشخاص الذين سردوا تجاربهم مع المطعم عبر موقع "Tripadvisor".

وذهبت مينه، برفقة ثلاثة من أصدقائها، لتناول الغداء داخل مطعم "Antico Caffè di Marte" في 27 أغسطس/ آب، واقترح النادل عليهم طبق "المأكولات البحرية من الأسماك المشكّلة"من قائمة الطعام، بسعر 6.5 يورو لكل 100 غرام، بحسب ما ذكرته لـ CNN.

تتزايد شكاوى السياح من مطعم في روما بعد انتشار فاتورة بقيمة 500 دولار

وقالت مينه "وافقنا لأن دفع مبلغ إضافي بقيمة 6.5 يورو لتجربة طبق موصى به ليس كثيراً. ولكنهم أحضروا لنا طبق واحد من الأسماك المشكّلة يزن حوالي 2 كيلو غرام."

وتابعت مينه "فوجئنا عندما رأينا هذا الطبق لأننا لم نتوقع أن يكون 100 غرام من الأسماك بهذا الحجم الكبير. ولكن كان آخر يوم لنا في إيطاليا لذلك قلنا لا بأس. وكان الطبق يزن حوالي كيلوغرامين من الأسماك لذلك وافقت على دفع حوالي 130-150 يورو لهذا الطبق".

ولكن عندما طلب أحد أصدقائها فاتورة الحساب، وجد أن عليه أن يدفع مبلغ 315 يورو مقابل 4.8 كيلو غرامات من الأسماك المشكّلة، بالإضافة إلى مبلغ 40 يورو رسوم الخدمة، و40 يورو بقشيش، ليصبح مجموع الحساب النهائي 476.40 يورو.

وأضافت مينه أن صديقها اشتكى أن الطبق لا يمكن أن يكون بهذا السعر، وأنه لا يوافق على دفع هذا المبلغ مقابل الخدمة والبقشيش، وأنهم لم يذكروا بوضوح هذا القانون داخل قائمة الطعام. ولكنهم أخبروه أن شروط المطعم تنص على دفع رسوم الخدمة والبقشيش وأنهم تناولوا هذا القدر من الطعام. وحاول الاعتراض ولكنهم أجبروه على الدفع، ففعل.

وعندما علمت مينه فيما بعد عن الفاتورة، اقترحت على صديقها العودة إلى المطعم للشكوى.

وتابعت مينه: "عندما عدنا، طلبت من النادل الذي خدمنا وضع مقدار 4.8 كيلو غرامات من المأكولات البحرية المشكّلة على الطبق، لأنني على يقين أنه مستحيل ولن يتمكنوا من القيام بذلك. وكما توقعت، لم يتمكنوا من فعل ذلك، ورفضوا فعل ذلك بحجة أنهم ليس لديهم الوقت لذلك".

وأوضحت مينه أنهم حاولوا إبلاغ الشرطة، ولكن السلطات المعنية أخبرتهم أنه كان يتعين عليهم الإبلاغ قبل دفع الحساب.

وعقب رد الفعل العكسي، أوقف موقع "Tripadvisor" صفحة التعليقات الخاصة بالمطعم مرفقة بهذا البيان: "نظراً للحدث الأخير الذي جذب انتباه وسائل الإعلام وتسبب في تدفق التعليقات السلبية، فقد قمنا مؤقتاً بوقف نشر التعليقات الجديدة، لهذا إذا كانت لديك تجربة مباشرة في هذا المطعم، فيرجى زيارة الموقع مرة أخرى في وقت قريب، نحن نتطلع إلى تلقي رأيك!"

وعلّق المطعم على الانتقادات التي أثارتها فاتورة الحساب الخاصة بالسائحتين اليابانيتين، مشيراً إلى أن قائمة الطعام "واضحة"، وفقاً لبيان نشرته صحيفة "Il Messaggero" الإيطالية.

وبحسب الصحيفة، قال مالك المطعم، جياكومو جين: "كل شيء مذكور بالتفصيل، انظر فقط إلى الأسعار، 16 يورو كحد أقصى لطبق من الإسباغيتي مع المأكولات البحرية. ولدفع هذا المبلغ، طلبت الفتاتان (اليابانيتان) ليس طبق من السباغيتي فقط، بل الأسماك أيضاً. ومن ناحية أخرى، فإن أسماكنا طازجة، ويختارها الزبون، ثم نزنها ونطبخها له".

وفيما يتعلق بالبقشيش، قال جين إنها حسب الاختيار، ويمكن للزبون الاختيار بين دفع 10 إلى 20 ٪ من المبلغ الإجمالي.