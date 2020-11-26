ما عليك سوى الظهور بالموقع السري.. تجربة تخييم فريدة من نوعها في دبي

تعرّفوا إلى الرجل الذي يعتني بـ30 ألف كائن بحري في دبي

في دبي.. حطمت هذه النافورة الرقم القياسي لكونها الأكبر في العالم

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- من منا لا يحب التخييم؟ فهو فرصة للاسترخاء بين أحضان الطبيعة الهادئة وتحت بطانية من النجوم، التي لا يمكنك رؤيتها عادةً في المدن. ومع ذلك، هناك جزء قد لا يحبه الأشخاص في التخييم، وهو الوقت الذي تتطلبه هذه المغامرة للتجهيز.

وقالت مالكة ومؤسسة شركة "CAMPR" التي عاشت في الشرق الأوسط لأكثر من عقد، كريستين فورستر، في مقابلة مع موقع CNN بالعربية: "نحن نتخلص من المشقة من التخييم. ونعتني بتسليم، وتحضير، واستلام جميع احتياجات التخييم الخاصة بالأشخاص".

توفر "CAMPR" فرصة الاستمتاع بالتخييم بدون مشقة التحضير له. Credit: CAMPR

وأكدت فورستر، التي انتقلت إلى دبي في عام 2015، أن الأشخاص الذين يعيشون في دولة الإمارات يرغبون في الاستمتاع بتجربة في الهواء الطلق، ولكن البعض لا يرغب بشراء، وتخزين، وتحضير معدات التخييم.

نشأت فكرة "CAMPR" من كريستين فورستر التي انتقلت إلى دبي في عام 2015. Credit: CAMPR

وأوضحت فورستر، وهي من جنوب أفريقيا، قائلةً: "يعيش الكثيرون في شقق لا توفر مساحة لتخزين معدات التخييم من أجل رحلة تخييم عشوائية. ولذلك، فهم لم يكتشفوا أبداً الأماكن الرائعة في الهواء الطلق".

ما عليك سوى الظهور في موقع التخييم السري

خلال هذه التجربة، يتمكن الأشخاص من الاختيار بين 4 مواقع، وهي الصحاري، والوديان، والشواطئ، أو الجبال. Credit: CAMPR

وأكدت فورستر: "عند الوصول، يكون قد تم إعداد كل شيء لأجلك. وكل ما عليك فعله هو الاسترخاء، والاستمتاع بالمغامرة".

ويمكن للمغامرين اختيار واحدة من هذه المواقع، أو اختيار موقعهم الخاص.

عند الوصول إلى الموقع، يكون كل شيء جاهزاً. Credit: CAMPR

ويمكن للمغامرين اختيار واحدة من هذه المواقع، أو اختيار موقعهم الخاص.

وفي حال اختيار واحدة من بين تلك المواقع الأربعة، تحافظ الشركة على سرية الموقع، وتشاركها مع المغامرين قبل 3 أيام فقط من الرحلة.

يمكن للمغامرين أيضاً اختيار موقعهم الخاص. Credit: CAMPR

وليس على المغامرين إلا الوصول بسيارتهم إلى الموقع مع الطعام، والمشروبات، وأغطية السرير، والملاءات.