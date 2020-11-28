بعد 10 أعوام من التأخير.. افتتاح مطار "براندنبورغ" في ألمانيا

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أصبح توفر مساحتك الخاصة من أهم الأشياء التي تكون في ذهنك حالياً في ظل التباعد الاجتماعي. ولكن، هل ستدفع مبلغاً إضافياً لتتمكن من الاستلقاء على صف من المقاعد في الدرجة السياحية؟

وتقوم شركة الطيران الألمانية "لوفتهانزا" بتجربة مفهوم "Sleeper's Row" الجديد في رحلاتها من فرانكفورت بألمانيا إلى ساو باولو في البرازيل من 18 نوفمبر/تشرين الثاني إلى منتصف ديسمبر/كانون الأول.

تجرب شركة "لوفتهانزا" للطيران مفهوماً جديداً. Credit: Courtesy Lufthansa

وخلال هذه الفكرة، يتمكن الركاب الذين يسافرون في الدرجة السياحية استخدام صف يتكون من 3 أو 4 مقاعد للاستلقاء عبرها، ويحاكي ذلك تجربة سرير درجة الأعمال المسطح.

وسيحصل المسافرون على بطانية، ووسادة، وغطاء للمقعد لتحقيق أقصى درجة من الراحة، وسيتم منحهم أولوية الصعود على متن الطائرة.

ويجب على المهتمين بهذه التجربة شراء ترقية في المطار، إما عند تسجيل الوصول، أو عند البوابة عن طريق إضافة 260 دولار إلى سعر التذكرة الأصلي.

تصاميم مبتكرة لمقاعد الدرجة الاقتصادية

وليس هذا المفهوم جديداً، إذ عرضت شركة "Air New Zealand" مفهوم مماثل يُدعى " Skycoach" في الدرجة السياحية منذ عام 2011.

وفي عام 2019، طرحت "إيرباص" مفهوم "Settee Corner" لأول مرة.

واستوحي المفهوم من صف المقاعد الثلاثة في الدرجة الاقتصادية، وهو عبارة عن مقعد فاخر مسطح على طراز أريكة يشغل مساحة أقل، إلى جانب كونه أقل وزناً من مقعد في درجة رواد الأعمال.

وفي وقت سابق من هذا العام، قامت "Air New Zealand" بترقية الأسرة المسطحة في الدرجة الاقتصادية إلى مستوى جديد، إذ أنها تقدمت لبراءة اختراع من أجل مفهوم جديد يُدعى "Economy Skynest"، وهو عبارة عن 6 حجرات نوم يمكن تركيبها في الدرجة السياحية.

وإلى جانب ذلك، عرض المصمم جيفري أونيل مؤخرًا مفهومه المستقبلي لمقاعد الدرجة الاقتصادية، وهو مقعد "Zephyr"، وهو ترتيب جلوس يتكون من طابقين.