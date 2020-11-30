10 مطارات من الأكثر أماناً في الشرق الأوسط..ما هي؟

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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- إذا كنتم ستسافرون عما قريب، فقد تهمكم قائمة "Safe Travel Barometer"، لأكثر المطارات أماناً في الشرق الأوسط وأفريقيا.

وصنفت "Safe Travel Barometer"، وهي عبارة عن قاعدة بيانات شاملة حول بروتوكولات الصحة والسلامة المتعلقة بفيروس "كوفيد-19"، أكثر المطارات أماناً في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، وفقاً لبيان صحفي نشره موقع قاعدة البيانات.

ووفقاً لتقييم سبتمبر/أيلول لعام 2020، تعادل مطار أبوظبي الدولي مع مطار دبي الدولي باعتبارهما أكثر المطارات أماناً في المنطقة بعلامة 4.5 من 5.

وتضمنت الإجراءات الاستباقية التي اتخذها المطارين لتحسين تجربة المسافرين إلزام الركاب بارتداء كمامات الوجه، والقفازات التي تُستخدم لمرة واحدة، إلى جانب عمليات تطهير متكررة لمبنى الركاب، والسلالم المتحركة، والأماكن العامة المشتركة، بحسب ما ذكره البيان.

وجاء بعد أبوظبي الدولي ودبي الدولي، مطار حمد الدولي بعلامة 4.3، ثم مطار البحرين الدولي بعلامة 4.

وتستند العلامات التي حازت عليها المطارات على تدقيق مستقل لأكثر من 200 مطار و20 معياراً للصحة والسلامة أعلنت عنها المطارات.

وإليكم قائمة المطارات الـ10 الأكثر أماناً في الشرق الأوسط وأفريقيا، والنقاط التي حازت عليها: