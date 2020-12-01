نشر الثلاثاء ، 01 ديسمبر / كانون الأول 2020

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- صخور متفرقة تنبثق من الأرض الصحراوية إلى أعالي السماء لتكون أشكالها ظلالاً مهيبة على الأرض.

وعند زيارة تضاريس جبال المسمى في المملكة العربية السعودية، سيفهم الشخص السبب وراء كونها محط أنظار الرحالة الغربيين قبل أكثر من مئة عام.

ووثق المصور فرحان سعود اللويش، وهو من سكان مدينة حائل، هذه التضاريس من خلال عدسته.

كتل صخرية تتفرد بغرابتها

ووثق المصور فرحان سعود اللويش، وهو من سكان مدينة حائل، جبال المسمى في المملكة العربية السعودية. Credit: Farhan Al Shammari

ولتواجده في منطقة حائل، أحب اللويش توثيق المناطق الجبلية فيها، وفقاً لما قاله في مقابلة مع موقع CNN بالعربية.

وعند حديثه عن جبال المسمى، قال اللويش: "كل صخرة فيها تنطق بالجمال والتفرد في التكوين. ولذلك، أصبحت بالنسبة لي ولزملائي المرافقين نقطة أساسية للتصوير، أو حتى للتنزه فقط".

تحيط بمدينة حائل غرباً على بعد 180 كيلو متراً سلسلة جبال المسمى. Credit: Farhan Al Shammari

وعلى مر الأعوام السبعة الماضية، وثق المصور مئات الصور لهذا الموقع الساحر.

ولكن، في عام 2019، قرر المصور توثيق سلسلة الجبال هذه بطريقة أسطورية وخيالية، وذلك عن طريق طائرات "درون" ذاتية القيادة.

تجذب هذه الجبال هواة ومحترفي التصوير، كما أنها جذبت الرحالة الأوروبيين في الماضي. Credit: Farhan Al Shammari

ونتج عن ذلك مقطع فيديو جوي يُظهر التفاصيل المهيبة لسلسلة الجبال هذه التي عرفت قديماً بجبال "محجر"، وفقاً لما كتبته وكالة الأنباء السعودية "واس"، ويعني ذلك الجبل الذي تحيطه الرمال، والنقوش، والشواهد التاريخية.

وتُحيط سلسلة جبال المسمى بمدينة حائل، وهي تقع على بعد 180 كيلومتراً غربها، بحسب ما ذكرته الوكالة.

وأشارت الوكالة إلى كون هذه السلسلة الجبلية، والتي تتفرد بغرابة تضاريسها الصخرية ونقوشها الأثرية، واحدة من أفضل المواقع لرصد النجوم والمجرات، إذ قصدها هواة ومحترفو التصوير من مختلف مناطق السعودية، ودول الخليج، والعالم.‏

وكانت هذه الجبال محط الأنظار في الماضي أيضاً، إذ أنها جذبت اهتمام الرحالة الغربيين، ومنهم الرحالة الألماني لويس أوتينج، والرحالة الفرنسي تشارلز هوبر عام 1884، والرحالة الإنجليزية جيرترود بيل، والرحال لويس موزل من تشيكوسلوفاكيا السابقة، والإنجليزي تشارلز داوتي في عام 1845، إضافةً إلى الرحالة الإيطالي كارلو غورماني في عام 1860.