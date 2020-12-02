دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- بموقعه المميز على الشواطئ الغربية لجزيرة ياس، التي تعد الوجهة الترفيهية الرئيسية في أبوظبي، يوفر مضمار "ياس لينكس أبوظبي" إطلالات رائعة وسط مجموعةً من التلال المتموّجة، وأشجار القرم الطبيعية، المطلة على أفق العاصمة الإماراتية.
وفي حديثه مع موقع CNN بالعربية، يقول مدير عام "ياس لينكس أبوظبي"، فرانسيسكو ديفيد، إن المضمار، من تصميم أحد أبرز مهندسي مضامير الغولف في العالم، كايل فيليبس، وصُمم ليكون مطابقاً لمضامير "لينكس" الحقيقية التي تجدها في اسكتلندا، الموطن الأصلي للغولف.
وأوضح ديفيد أن الحفر في "ياس لينكس أبوظبي"، على اختلاف أنواعها، توفر إطلالات رائعة على شواطئ الخليج، بما في ذلك ثماني حفر موزعة في خط موازٍ للشريط الساحلي.
ويضفي التباين بين الممرات الخضراء المتدرجة، والمياه الزرقاء المتلألئة، والهياكل المعمارية الفريدة شعوراً مميزاً لدى جميع زوار "ياس لينكس أبوظبي"، بحسب ما ذكره ديفيد.
ويشير ديفيد إلى أن المضمار المكون من 18 حفرة يقدم عدداً من التحديات التي يحلم لاعبو الغولف بها من جميع أنحاء العالم، من الأرض العشبية المموجة، والحفر العميقة والموضوعة بعناية، بالإضافة إلى الرياح الساحلية.
ويتضمن المضمار ملعباً مؤهلاً لاستضافة بطولات عالمية بمعدل 72 ضربةً على مسافة 7450 ياردةً، الأمر الذي يتطلّب مهارة من جانب اللاعبين.
ونظراً لكونه المضمار الوحيد في منطقة الشرق الأوسط بأسلوب "لينكس" الحقيقي، فإن "ياس لينكس أبوظبي" يختلف عن ملاعب الغولف الأخرى في الإمارة.
ويشير ديفيد إلى أن "ياس لينكس أبوظبي" يتضمن ثمانية حفر تمتد على طول ساحل أشجار المنغروف الخصبة والملعب المغطى بالكامل بالعشب الأخضر.
ويؤكد ديفيد أن "ياس لينكس أبوظبي" يمنح لاعبي الغولف تأثيراً مختلفاً تماماً عن جميع الملاعب الأخرى في الإمارات، إذ أنه يجعلك تشعر وكأنك في مكان آخر غير أبوظبي.
أما عن الفئات التي يستقطبها الملعب، فيشرح ديفيد أن ياس لينكس أبوظبي "بصفته أحد أفضل 50 ملعباً للغولف في العالم، يرحب بلاعبي الغولف من جميع أنحاء العالم، كما أنه يعد خياراً شائعاً للغاية بين المجموعات السياحية الأوروبية ومجموعات اللاعبين المحترفين، والعائلات التي تقوم بالزيارة للاستمتاع بمناطق الجذب المتعددة التي توفرها جزيرة ياس.