نشر الأربعاء ، 02 ديسمبر / كانون الأول 2020

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- بموقعه المميز على الشواطئ الغربية لجزيرة ياس، التي تعد الوجهة الترفيهية الرئيسية في أبوظبي، يوفر مضمار "ياس لينكس أبوظبي" إطلالات رائعة وسط مجموعةً من التلال المتموّجة، وأشجار القرم الطبيعية، المطلة على أفق العاصمة الإماراتية.

مضمار ياس لينكس أبوظبي Credit: YAS LINKS ABU DHABI

وفي حديثه مع موقع CNN بالعربية، يقول مدير عام "ياس لينكس أبوظبي"، فرانسيسكو ديفيد، إن المضمار، من تصميم أحد أبرز مهندسي مضامير الغولف في العالم، كايل فيليبس، وصُمم ليكون مطابقاً لمضامير "لينكس" الحقيقية التي تجدها في اسكتلندا، الموطن الأصلي للغولف.

مضمار ياس لينكس أبوظبي Credit: YAS LINKS ABU DHABI

وأوضح ديفيد أن الحفر في "ياس لينكس أبوظبي"، على اختلاف أنواعها، توفر إطلالات رائعة على شواطئ الخليج، بما في ذلك ثماني حفر موزعة في خط موازٍ للشريط الساحلي.

ويضفي التباين بين الممرات الخضراء المتدرجة، والمياه الزرقاء المتلألئة، والهياكل المعمارية الفريدة شعوراً مميزاً لدى جميع زوار "ياس لينكس أبوظبي"، بحسب ما ذكره ديفيد.

مضمار ياس لينكس أبوظبي Credit: YAS LINKS ABU DHABI

ويشير ديفيد إلى أن المضمار المكون من 18 حفرة يقدم عدداً من التحديات التي يحلم لاعبو الغولف بها من جميع أنحاء العالم، من الأرض العشبية المموجة، والحفر العميقة والموضوعة بعناية، بالإضافة إلى الرياح الساحلية.

مضمار ياس لينكس أبوظبي Credit: YAS LINKS ABU DHABI

ويتضمن المضمار ملعباً مؤهلاً لاستضافة بطولات عالمية بمعدل 72 ضربةً على مسافة 7450 ياردةً، الأمر الذي يتطلّب مهارة من جانب اللاعبين.

ونظراً لكونه المضمار الوحيد في منطقة الشرق الأوسط بأسلوب "لينكس" الحقيقي، فإن "ياس لينكس أبوظبي" يختلف عن ملاعب الغولف الأخرى في الإمارة.

مضمار ياس لينكس أبوظبي Credit: YAS LINKS ABU DHABI

ويشير ديفيد إلى أن "ياس لينكس أبوظبي" يتضمن ثمانية حفر تمتد على طول ساحل أشجار المنغروف الخصبة والملعب المغطى بالكامل بالعشب الأخضر.

ويؤكد ديفيد أن "ياس لينكس أبوظبي" يمنح لاعبي الغولف تأثيراً مختلفاً تماماً عن جميع الملاعب الأخرى في الإمارات، إذ أنه يجعلك تشعر وكأنك في مكان آخر غير أبوظبي.

مضمار ياس لينكس أبوظبي Credit: YAS LINKS ABU DHABI

أما عن الفئات التي يستقطبها الملعب، فيشرح ديفيد أن ياس لينكس أبوظبي "بصفته أحد أفضل 50 ملعباً للغولف في العالم، يرحب بلاعبي الغولف من جميع أنحاء العالم، كما أنه يعد خياراً شائعاً للغاية بين المجموعات السياحية الأوروبية ومجموعات اللاعبين المحترفين، والعائلات التي تقوم بالزيارة للاستمتاع بمناطق الجذب المتعددة التي توفرها جزيرة ياس.