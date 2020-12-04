نشر الجمعة ، 04 ديسمبر / كانون الأول 2020

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- اكتشف العلماء أقدم أسماك الشعاب المرجانية الاستوائية في العالم المسجلة، وهي سمكة النهاش الليلي "Midnight Snapper" وعمرها 81 عاماً، قبالة سواحل أستراليا الغربية.

Red fish, blue fish, old fish....older-that-we-thought fish! An 81-year old midnight snapper caught at WA’s Rowley Shoals is thought to be the world’s oldest tropical #reef #fish, beating the previous record holder by two decades. Learn more: https://t.co/UgHNH5XtIs https://t.co/QiHVtBa6gl

وعثر على هذه السمكة الثمانينية من قبل المعهد الأسترالي للعلوم البحرية بمنطقة "رولي شولز"، على بعد حوالي 300 كيلومتر غرب مدينة بروم الأسترالية، كجزء من دراسة حول طول عمر الأسماك الاستوائية.

ودرس الباحثون ثلاثة أنواع من الأسماك لا تُستهدف عادة من قبل الصيد التجاري أو الترفيهي في غرب أستراليا وأرخبيل تشاغوس في وسط المحيط الهندي. وشملت الأنواع سمك القاروس الأحمر والنهاش الليلي والنهاش الأسود والأبيض.

وحدد الباحثون سمكة النهاش التي تبلغ من العمر 81 عاماً إلى جانب 10 أسماك أخرى فوق عمر الـ 60 عاماً، بما في ذلك سمك "Lutjanus bohar" الأحمر البالغ من العمر 79 عامًا والذي تم صيده أيضاً عند "رولي شولز"، وهي منطقة تمتد على ثلاث شعاب مرجانية على حافة الجرف القاري لأستراليا.

حدد علماء البحار عمر السمكة من خلال تشريحها ودراسة عظمة أذنها، أو حصوات الأذن، والتي تحتوي على نطاقات النمو السنوية، بطريقة مشابهة لحساب حلقات الأشجار.

وقال بريت تايلور، عالم الأحياء السمكية الذي قاد الدراسة، إن سمكة النهاش الليلي تفوقت على صاحب الرقم القياسي السابق بعقدين، موضحاً أن أقدم سمكة عثر عليها في المياه الضحلة الاستوائية عمرها 60 عاماً".

وأشار تايلور إلى أن البحث سيساعد العلماء على فهم كيفية تأثر طول الأسماك وعمرها بالتغير المناخي.

وأضاف تايلور: "إننا نراقب الأسماك عند خطوط عرض مختلفة، بدرجات حرارة مياه متفاوتة، لفهم كيفية تفاعلها بشكل أفضل عندما ترتفع درجات الحرارة في كل مكان".

وهذه السمكة الثمانينية ليست أقدم المخلوقات البحرية على الأرض.

وتعد أسماك القرش في جرينلاند، وموطنها الأصلي بحار القطب الشمالي، أطول الفقاريات عمراً على وجه الأرض، وقدر باحثو جامعة كوبنهاغن أن أسماك القرش هذه تعيش ما لا يقل عن 400 عام ، أي ما يقرب من قرنين أطول من الحيتان.