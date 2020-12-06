مشهد لقطيع من الإبل السوداء فوق غطاء أبيض من البرد في السعودية يثير الدهشة

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بالسعودية.. مشهد لقطيع من الإبل السوداء فوق غطاء أبيض بعد هطول البرد يثير دهشة الإنترنت

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- انتشر مؤخراً مقطع فيديو لقطيع من الإبل أثار إعجاب العديد من الأشخاص عبر الإنترنت، حيث التُقط ذلك المقطع في المملكة العربية السعودية. 

وفي بداية نوفمبر/تشرين الثاني، وثّق المصور عبدالرحمن إبراهيم صالح آل علي مشهداً فريداً في منطقة البدع غرب حائل يُظهر قطيعاً من الإبل السوداء، أو المجاهيم، وهي تجري فوق ملاءة بيضاء تكونت نتيجة تساقط حبيبات البرد.

وفي حديثه مع موقع CNN بالعربية، قال آل علي، الذي يهتم بمتابعة أحوال الطقس وتوثيق طبيعة المملكة: "من خلال متابعة الأحوال الجوية، أدركت التوقعات بهطول مطر غزير على المنطقة. واتجهت إلى غرب منطقة حائل، وفعلاً، تساقط المطر وكميات من البرد".

وحظي الفيديو باهتمام واسع من قبل وسائل الإعلام المحلية، وبعض المنصات الأخرى حول العالم أيضاً.وحظي الفيديو على اهتمام واسع من قبل وسائل الإعلام المحلية، وبعض المنصات الأخرى حول العالم أيضاً.

وظهرت الإبل أمام المصور بالصدفة.

بالسعودية.. مشهد لقطيع من الإبل السوداء فوق غطاء أبيض بعد هطول البرد يثير دهشة الإنترنت
ليست هذه أول مرة يوثق فيها المصور الإبل، إذ أنه سبق أن وثق العديد من المقاطع للإبل في السعودية من قبل. Credit: @abdulrahm_alali

وأضاف المصور، الذي يبلغ من العمر 30 عاماً: "عند قيامي بعملية التوثيق، ظهرت الإبل السوداء بعد تساقط البرد، فالتقطت هذا المشهد الرائع الذي يعكس لون السماء، إضافةً إلى لون الإبل السوداء مع البرد".

بالسعودية.. مشهد لقطيع من الإبل السوداء فوق غطاء أبيض بعد هطول البرد يثير دهشة الإنترنت
يهتم المصور بتوثيق كل ما هو جميل في المملكة العربية السعودية، من التراث إلى الطبيعة، وغيرها. Credit: @abdulrahm_alali
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ويرى المصور أن وجود الإبل السوداء على غطاء أبيض من حبيبات البرد، هو ما أثار دهشة المشاهدين.

وتختلف الإبل في ألوانها ومسمياتها، ومن أشهر أنواع الإبل هي المجاهيم، وهي تُسمى بالإبل النجدية، وهي تتصف بسواد لونها، وكبر حجمها، وغزارة إنتاجها للحليب، وفقاً لما ذكره موقع وكالة الأنباء السعودية "واس".

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