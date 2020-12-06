"828 متراً من الإثارة".. ولي عهد دبي يوثق المشهد من قمة برج خليفة

نشر الأحد ، 06 ديسمبر / كانون الأول 2020

في دبي.. حطمت هذه النافورة الرقم القياسي لكونها الأكبر في العالم

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- شارك ولي عهد دبي، الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، مؤخراً بمقطع فيديو مشوق من أطول برج في العالم، في دبي.

وعبر حسابه الرسمي في "إنستغرام"، نشر ولي عهد دبي مقطع فيديو له من على قمة برج خليفة، والذي يُعد من إحدى أبرز معالم المدينة.

وإلى جانب الفيديو، كتب الشيخ: "828 متراً من الإثارة".

وخلال الفيديو، حرص ولي العهد على مشاركة المشهد الذي رآه من أعلى البرج مع متابعيه، وقام بإظهار الأضواء المتلئلة من الأبراج والمباني التي تبدو صغيرة جداً في الأسفل.

وأعجب الفيديو متابعيه في موقع "إنستغرام"، والذين أشادوا بمشهد المدينة من هذا الارتفاع الشاهق عبر تعليقاتهم.

وسبق أن تسلق ولي العهد برج خليفة في عام 2013 احتفالا بفوز دولة الإمارات العربية المتحدة بملف استضافة "معرض إكسبو الدولي 2020" في دبي، وفقاً لما ذكرته وكالة الأنباء الإماراتية.

ولي عهد دبي، الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، فوق قمة برج خليفة في عام 2013. Credit: https://www.wam.ae/

وفي ظل جائحة فيروس كورونا المستجد، يتبع برج خليفة مجموعة من إجراءات السلامة لتوفير بيئة صحية.

ومن تدابير السلامة التي يتبعها هذا المعلم هي القيام باختبارات درجة الحرارة قبل الدخول، وجعل أقنعة الوجه إلزامية، والتشجيع على حجز التذاكر والدفع عبر الإنترنت، والتباعد الجسدي بمسافة مقدارها 2 متر، وفقاً لما ذكره الموقع الرسمي للبرج.

وإلى جانب ذلك، لا يُسمح بدخول من هم دون الـ12 عاماً، أو الكبار فوق الـ 60 عاماً.