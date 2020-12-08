لا شيء سوى امتداد لانهائي للرمال.. هل هذه أفضل تجربة طعام معزولة بدبي؟

نشر الثلاثاء ، 08 ديسمبر / كانون الأول 2020

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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- في عام 2020، أصبحت التجمعات والمناسبات الاجتماعية بين الجدران المغلقة لمطعم أو فندق أمراً غريباً في ظل التباعد الاجتماعي، والتوصيات بالبقاء في المنزل.

والآن، مع إرخاء قيود جائحة فيروس كورونا المستجد بحذر، تسمح بعض المناطق في مختلف البلدان بالتجمعات الصغيرة بشرط وجود حد أقصى من الأشخاص، والالتزام بالتباعد الجسدي.

أما الأشخاص الذين يبحثون عن تجربة طعام فريدة ومريحة، فقد تكون محمية دبي الصحراوية في دولة الإمارات العربية المتحدة، وجهتهم التالية.

تحتضن صحراء دبي تجربة فريدة. Credit: Sonara Camp

وجبة عشاء وسط الصحراء وبدون جدران

وفي هذه المحمية التي تزدخر بالحياة البرية الصحراوية، يقدم مخيم "سونارا" تجربة طعام منعزلة وسط الصحراء، وبعيداً عن حياة المدن المزدحمة.

يقدم مخيم "سونارا" في الإمارات العربية المتحدة تجربة طعام وسط الصحراء. Credit: Sonara Camp

ويُعد المخيم تجربة حصرية، إذ قالت مؤسسته، ستيفاني دانيال، في مقابلة مع موقع CNN بالعربية: "بما أنه مكان خارجي بالكامل، يعد التباعد الاجتماعي مناسباً في الصحراء عن طريق توفير مساحة شاسعة بين الضيوف. ولكل ضيف مساحة جلوس خاصة به، وطاولات طعام موزعة على مسافات بعيدة".

تقع هذه التجربة في محمية دبي الصحراوية بالتحديد. Credit: Sonara Camp

وأكدت دانيال أن الصحراء هي "البيئة المثالية والأنسب للتباعد الاجتماعي بوجود مساحات خارجية واسعة تسمح بالتجمعات الآمنة مع الأصدقاء والعائلة".

سيُحيط بك مشهد الكثبان الرملية والحياة البرية خلال هذه التجربة. Credit: Sonara Camp

وبالإضافة إلى قائمة الطعام التي توفر نكهات محلية وعالمية، يمكن للضيوف الاستمتاع بتجارب فريدة خلال العشاء، مثل عرض تفاعلي مع الصقور.

توفر الصحراء "البيئة المثالية" للتباعد الاجتماعي بظل جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19". Credit: Sonara Camp

وفي المخيم، لن تضطر إلى الجلوس عند نافذة توفر إطلالة جميلة، إذ ستكون محاطاً بها طوال الوقت هنا، وأوضحت دانيال أن المخيم "مُحاط فقط بالكثبان الرملية والحياة البرية".

دبي في وجه الجائحة

وعانت دولة الإمارات من جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، إذ بلغت الإصابات ذروتها في مايو/ أيار، ومرة أخرى في منتصف سبتمبر/ أيلول.

وأشارت دانيال إلى أنها اضطرت إلى إغلاق مخيم "سونارا" لمدة 6 أشهر، بين مارس/آذار وسبتمبر/ أيلول.

يتبع مخيم "سونارا" بروتوكولات سلامة تشتمل على تعقيم السيارات بعد ركوب كل ضيف، والتحقق من درجة حرارة جميع الأشخاص يومياً، وغيرها. Credit: Sonara Camp

وبعد اعتماد التدابير الوقائية اللازمة، أُعيد افتتاح منتجعات دبي، وفقاً لما تسمح به الإرشادات واللوائح الرسمية في هذا الشأن.

ويتبع مخيم "سونارا" بروتوكولات سلامة تشتمل على تعقيم السيارات بعد ركوب كل ضيف، والتحقق من درجة حرارة جميع الأشخاص يومياً، إلى جانب خضوع موظفيهم لاختبار "PCR" الخاص بكورونا بانتظام.