بوابة العالمبوابة العالم

لا شيء سوى امتداد لانهائي للرمال.. هل هذه أفضل تجربة طعام معزولة بدبي؟

سياحة
نشر
3 دقائق قراءة
شاهد مقاطع فيديو ذات صلة
التباعد الاجتماعي بأفضل حالاته.. هذا ما ستختبره بتجربة الطعام المعزولة هذه بقلب الصحراء بدبي

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- في عام 2020، أصبحت التجمعات والمناسبات الاجتماعية بين الجدران المغلقة لمطعم أو فندق أمراً غريباً في ظل التباعد الاجتماعي، والتوصيات بالبقاء في المنزل.

والآن، مع إرخاء قيود جائحة فيروس كورونا المستجد بحذر، تسمح بعض المناطق في مختلف البلدان بالتجمعات الصغيرة بشرط وجود حد أقصى من الأشخاص، والالتزام بالتباعد الجسدي.

أما الأشخاص الذين يبحثون عن تجربة طعام فريدة ومريحة، فقد تكون محمية دبي الصحراوية في دولة الإمارات العربية المتحدة، وجهتهم التالية.

التباعد الاجتماعي بأفضل حالاته.. هذا ما ستختبره بتجربة الطعام هذه بقلب الصحراء بدبي
تحتضن صحراء دبي تجربة فريدة. Credit: Sonara Camp

وجبة عشاء وسط الصحراء وبدون جدران

وفي هذه المحمية التي تزدخر بالحياة البرية الصحراوية، يقدم مخيم "سونارا" تجربة طعام منعزلة وسط الصحراء، وبعيداً عن حياة المدن المزدحمة.

التباعد الاجتماعي بأفضل حالاته.. هذا ما ستختبره بتجربة الطعام هذه بقلب الصحراء بدبي
يقدم مخيم "سونارا" في الإمارات العربية المتحدة تجربة طعام وسط الصحراء. Credit: Sonara Camp

ويُعد المخيم تجربة حصرية، إذ قالت مؤسسته، ستيفاني دانيال، في مقابلة مع موقع CNN بالعربية: "بما أنه مكان خارجي بالكامل، يعد التباعد الاجتماعي مناسباً في الصحراء عن طريق توفير مساحة شاسعة بين الضيوف. ولكل ضيف مساحة جلوس خاصة به، وطاولات طعام موزعة على مسافات بعيدة".

التباعد الاجتماعي بأفضل حالاته.. هذا ما ستختبره بتجربة الطعام هذه بقلب الصحراء بدبي
تقع هذه التجربة في محمية دبي الصحراوية بالتحديد. Credit: Sonara Camp

وأكدت دانيال أن الصحراء هي "البيئة المثالية والأنسب للتباعد الاجتماعي بوجود مساحات خارجية واسعة تسمح بالتجمعات الآمنة مع الأصدقاء والعائلة".

التباعد الاجتماعي بأفضل حالاته.. هذا ما ستختبره بتجربة الطعام هذه بقلب الصحراء بدبي
سيُحيط بك مشهد الكثبان الرملية والحياة البرية خلال هذه التجربة. Credit: Sonara Camp

وبالإضافة إلى قائمة الطعام التي توفر نكهات محلية وعالمية، يمكن للضيوف الاستمتاع بتجارب فريدة خلال العشاء، مثل عرض تفاعلي مع الصقور. 

التباعد الاجتماعي بأفضل حالاته.. هذا ما ستختبره بتجربة الطعام هذه بقلب الصحراء بدبي
توفر الصحراء "البيئة المثالية" للتباعد الاجتماعي بظل جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19". Credit: Sonara Camp

وفي المخيم، لن تضطر إلى الجلوس عند نافذة توفر إطلالة جميلة، إذ ستكون محاطاً بها طوال الوقت هنا، وأوضحت دانيال أن المخيم "مُحاط فقط بالكثبان الرملية والحياة البرية".

دبي في وجه الجائحة

وعانت دولة الإمارات من جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، إذ بلغت الإصابات ذروتها في مايو/ أيار، ومرة أخرى في منتصف سبتمبر/ أيلول.

وأشارت دانيال إلى أنها اضطرت إلى إغلاق مخيم "سونارا" لمدة 6 أشهر، بين مارس/آذار وسبتمبر/ أيلول.

التباعد الاجتماعي بأفضل حالاته.. هذا ما ستختبره بتجربة الطعام هذه بقلب الصحراء بدبي
يتبع مخيم "سونارا" بروتوكولات سلامة تشتمل على تعقيم السيارات بعد ركوب كل ضيف، والتحقق من درجة حرارة جميع الأشخاص يومياً، وغيرها. Credit: Sonara Camp
قد يهمك أيضاً

تجربة تخطف الأنفاس..حلّق عالياً مع الصقور على متن هذا المنطاد فوق صحراء دبي

وبعد اعتماد التدابير الوقائية اللازمة، أُعيد افتتاح منتجعات دبي، وفقاً لما تسمح به الإرشادات واللوائح الرسمية في هذا الشأن. 

ويتبع مخيم "سونارا" بروتوكولات سلامة تشتمل على تعقيم السيارات بعد ركوب كل ضيف، والتحقق من درجة حرارة جميع الأشخاص يومياً، إلى جانب خضوع موظفيهم لاختبار "PCR" الخاص بكورونا بانتظام.

قد يهمك أيضاً

"حديقة سرية" في حي تاريخي بدبي.. منزل عمره 100 عام يتحول إلى مطعم بطابع إماراتي

نشر
© 2020 Cable News Network. A Warner Media Company. All Rights Reserved.