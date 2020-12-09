نشر الأربعاء ، 09 ديسمبر / كانون الأول 2020

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- هل تخطط رحلتك القادمة لممارسة رياضتك المفضلة بالغولف؟ وإذا كنت من محبي المغامرة والاحترافية، ربما عليك التوجه إلى المكسيك، حيث ستقدم لك تجربة مليئة بالإثارة والغموض.

تصوير: El Camaleón Mayakoba

وكان ملعب "El Camaleón"، الذي يقع في منتجع "ماياكوبا" بالمكسيك، قد افتتح في عام 2006، وهو من تصميم غريغ نورمان، حيث تبلغ مساحته 7,024 ياردة، أي حوالي 6,422 متراً.

تصوير: El Camaleón Mayakoba

ويقدم الملعب، الذي يتألف من 18 حفرة، مناظر متغيرة باستمرار وعوامل قد تشكل بعض التحديات للاعبين، مثل وجود حفر طبيعية عميقة وقنوات مياه عذبة نقية، ومخابئ صغيرة.

ويتميز ملعب "El Camaleón" بتصميم مذهل يضم ثلاثة أنظمة بيئية مختلفة، وهي غابة المايا الاستوائية، وغابات المانجروف، وساحل البحر الكاريبي.

تصوير: El Camaleón Mayakoba

ماذا يوجد أسفل حفرة "فم الشيطان"؟

واعتقد شعب المايا أن الـ"ألوكسيس" يعيشون في هذه الكهوف، وهو اسم يطلق على نوع من الأشباح أو الأرواح الموجودة في التقليد الأسطوري لبعض شعوب المايا من شبه جزيرة يوكاتان.

وتقول الأساطير إنه إذا أدخلت الكرة في الحفرة الطبيعية، فيسرقها أشباح الـ"ألوكسيس".

تصوير: El Camaleón Mayakoba

وأوضح مونار أن الحفرة تبدو وكأنها بيضة مقلوبة، حيث يبلغ طولها حوالي 30 ياردة وعرضها 20 ياردة. ومن غير المحتمل أن تبتلع الحفرة العديد من الضربات، فهي تبعد حوالي 320 ياردة من نقطة الإنطلاق.

تصوير: El Camaleón Mayakoba

وكان يعلم المطورون طوال الوقت عن الهياكل الموجودة تحت الأرض، لأن العديد منها قد استُخدمت لتشكيل قناة مائية، تشبه تلك الموجودة بالبندقية، في جميع أنحاء منتجع "ماياكوبا".

وبمجرد إزالة الأنقاض، رأى العمال الكهف المليء بالمياه. ولكن، يحرص نورمان على إزعاج البيئة بأقل قدر ممكن. كما أن مفتاح جميع العقارات هو الموقع ووجود عقبة طبيعية يصعب التغلب عليها. لذلك، بقي التصميم على حاله.

تصوير: El Camaleón Mayakoba

وفي حديث ديفيد لوبيز مونار، وهو مدير الغولف لـ"El Camaleón"، مع موقع CNN بالعربية، أوضح أن الملعب موطن لمدرسة "Jim McLean Golf School"، وهي تتصدر مدارس الغولف.

وفي الأكاديمية التعليمية، يوفر برنامجا "Trackman"، و"JC Video Analysis"، ميزات تكنولوجية أخرى تسمح لمدربي الغولف بإظهار شكل ضربات طلابهم ومقارنتها مع العديد من لاعبي جولة الـ"PGA".