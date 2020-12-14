شركة طيران يابانية تقترح تخطي الوجبات لتقليل هدر الطعام

نشر الاثنين ، 14 ديسمبر / كانون الأول 2020

قد لا تخطر ببالك..اليابان لديها أكثر من 400 نكهة من شوكولاتة "كيت كات"

فندق صغير في اليابان يشعرك كأنك بالمنزل لكن بطاه خاص وخادم شخصي

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- تطلب الخطوط الجوية اليابانية من بعض المسافرين تخطي وجبات الطعام على متن رحلاتهم للحد من هدر الطعام، وليس لخفض التكاليف.

يوضح متحدث الخطوط الجوية اليابانية لشبكة CNN أن هذا "الخيار الأخلاقي" متاح حالياً فقط في رحلات ليلية مختارة داخل آسيا، حيث يفضل العديد من الركاب النوم طوال الرحلة بدلاً من الاستيقاظ لتناول وجباتهم، ما يؤدي إلى إهدار الطعام.

يعد هذا البرنامج مستوحى من أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، التي تسعى إلى الحد من هدر الطعام في جميع أنحاء العالم.

وفي اليابان، أصبحت الشركات تتنافس فيما بينها لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

تم تنفيذه لأول مرة على أساس تجريبي على الرحلات الجوية بين بانكوك ومطار هانيدا بطوكيو في نوفمبر/ تشرين الثاني.

ويمكن للضيوف التخلي عن خدمة وجباتهم في وقت مبكر من الرحلة، عن طريق زيارة موقع الخطوط الجوية اليابانية، أو الاتصال بشركة الطيران بمجرد تأكيد حجز رحلتهم.

وإلى جانب خيار تخطي الوجبات، تقوم الخطوط الجوية اليابانية بإعادة تدوير زي مهندس الصيانة إلى ألياف قطنية عازلة للصوت، كما أنها تستخدم أجهزة "الآيباد" أثناء الطيران، للتقليل من طباعة القوائم الورقية.

وهذه ليست مبادرة الخطوط الجوية اليابانية الجديدة الوحيدة في عام 2020. ففي سبتمبر/ أيلول، ألغت شركة الطيران كلمة "سيداتي وسادتي"، وأصبحت أكثر شمولاً ومحايدة بين الجنسين، مثل "انتباه جميع الركاب".