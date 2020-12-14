مهددة بالانقراض.. رصد مولودي حوت حديثي الولادة قبالة سواحل أمريكا

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- يبدو أن نهاية هذا العام تحقق مؤشرات إيجابية بالنسبة للحيتان الصائبة في شمال المحيط الأطلسي، وهي من الأنواع المهددة بالانقراض، مع اكتشاف اثنين من حديثي الولادة قبالة سواحل أمريكا.

وقالت جيسيكا باول، عالمة الأحياء البحرية للثدييات في الإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي "NOAA"، لـCNN، إن الحوت الصائب هو أحد أندر الثدييات البحرية في العالم بحسب "NOAA"، وهناك أقل من 400 منها في العالم.

ورصد أحد الأطفال في 4 ديسمبر/ كانون الأول قبالة سواحل جزيرة كمبرلاند بجورجيا، حيث أنجبته شيمينيا التي تبلغ من العمر 13 عاماً، وهي تصبح أماً لأول مرة.

ووُلد الطفل الثاني، الذي عُثر عليه قبالة شاطئ فيلانو في فلوريدا بعد ثلاثة أيام، لميليبيدي البالغة من العمر 16 عاماً.

وتبدأ موسم ولادة الحيتان الصائبة في منتصف نوفمبر/ تشرين الثاني، وتستمر حتى منتصف أبريل/ نيسان.

قال جاميسون سميث، المدير التنفيذي لمعهد "بلو وورلد" للأبحاث (BWRI) ، لـCNN: "هذا يعطينا الأمل أنه سيكون هناك المزيد خلال الأشهر القليلة المقبلة. تحتاج هذه الأنواع إلى كل المساعدة التي يمكنها الحصول عليها، حتى يستطيع أحفادنا رؤية حوتاً صائباً في المستقبل، بدلاً من مجرد سرد قصص عنها".

وقالت باول إن السبب الرئيسي لوفيات وإصابات الحيتان مترتبة على التفاعل البشري، بما في ذلك ارتطام السفن وتشابك معدات الصيد.

ومن غير القانوني لأي شخص، بما في ذلك القوارب والطائرات بدون طيار وراكبي الأمواج والسباحين، الاقتراب من الحيتان في نطاق 500 ياردة دون الحصول على تصريح بحثي.

وبحسب "NOAA"، شهدت هذه الأنواع من الحيتان أيضاً حالة وفاة غير عادية على مدار السنوات الثلاث الماضية. فمنذ عام 2017، وثقت المنظمة وفاة ما لا يقل عن 32 حوتاً وتعرض 13 حوتاً لجروح خطيرة.

وأضافت باول: "ننصح الناس في أي مكان في الجنوب الشرقي بتوخي الحذر حقاً عند التواجد بالماء خلال موسم الولادة، والبحث عن الأطفال، والإبطاء عند التواجد حولهم، وإعطاءهم مساحتهم الخاصة.. كل ما يمكننا القيام به لمنح هذه الحيتان فرصة للقتال".