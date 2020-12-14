نشر الاثنين ، 14 ديسمبر / كانون الأول 2020

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- من أعالي الجبال إلى الكهوف الغامضة تحت الأرض، تحتضن سلطنة عُمان العديد من الظواهر الطبيعية المشوقة. ولكن، هل سمعت عن حفرة ضخمة تُدعى طوي أعتير؟

حفرة ضخمة يتدلى داخلها غطاء نباتي كثيف، هذا ما ستراه أمامك عند زيارة حفرة طوي أعتير في سلطنة عُمان.

ومن الطبيعي أن تثير حفرة بهذا الحجم العديد من الأسئلة، مثل "ما الذي تحويه؟"، أو "كيف تشكلت؟".

وإليك كل ما تحتاج لمعرفته عن هذه الحفرة العجيبة.

حفرة ذات شهرة عالمية

مشهد جوي لحفرة طوي أعتير في سلطنة عُمان. Credit: Adil Al Aram

وتعرف المصور العماني، عادل سالم العرم، على حفرة طوي أعتير لأول مرة عندما قرأ عنها في جريدة عمانية في عام 2018.

وفي مقابلة مع موقع CNN بالعربية، قال العرم، وهو من أبناء ولاية صلالة في محافظة ظفار: "منذ فترة طويلة، وأنا أتوق إلى تصويرها من الأعلى، ورؤية جمال هذه الحفرة من الأعلى، وذلك لما سمعت عنها، وعن عمقها، وجمال المنظر".

وبواسطة طائرة "درون" ذاتية القيادة، تمكن المصور من إظهار تفاصيلها المهيبة من الأعلى في أغسطس/آب من عام 2020.

يُطلق على الحفرة اسم "بئر الطيور". Credit: Adil Al Aram

ووفقاً لما كتبه موقع وزارة السياحة في سلطنة عُمان، اكتسبت الحفرة شهرة عالمية منذ أن اكتشفها فريق من المغامرين من سلوفينيا بالتعاون مع جامعة السلطان قابوس، وهي تُعتبر واحدة من أكبر حفر الإذابة في العالم.

ويبلغ عمق الحفرة أكثر من 200 متر، وهي تشكلت عن طريق انهيار سلسلة عمودية من الكهوف، وفقاً لموقع "اكتشف عُمان" الحكومي.

وبحسب ما ذكره الحساب الرسمي لـ"اكتشف عُمان" في تغريدة، يمكن للحفرة استيعاب بناية من 70 طابقاً.

وأكد المصور أن توثيقها من الأعلى وفر زاوية جديدة لا يمكن رؤيتها من حافة الحفرة، وأوضح قائلاً: "كانت فعلاً مناظر جديدة، وفريدة، وساحرة".

اسمها الآخر "بئر الطيور"

تقع الحفرة في محافظة ظفار. Credit: Adil Al Aram

وعند النظر إلى حفرة طوي أعتير، ستلاحظ جمال ألوان ترسبات طبقات الأرض المختلفة فقط فيها، بحسب ما قاله العرم.

ولكنك ستلاحظ أيضاً الغطاء النباتي الكثيف الذي يُحيط بالحفرة، والتي تحتضنها الحفرة أيضاً في الداخل.

وتُعد حفرة طوي أعتير ملجأً للطيور بفضل نباتاتها والشجيرات التي تحتوي عليها، ولذلك، فهي تُعرف أيضاً باسم "بئر الطيور"، بحسب ما ذكره "اكتشف عُمان"، وإلى الآن، لا تزال العديد من الطيور تستخدم موارد المياع داخل الحفرة.

وأكد العرم أن الحفرة تستحق تسميتها هذه، فقال إنها تتميز بوجود "عدد كبير من الطيور التي تحلق داخل الحفرة الكبيرة".