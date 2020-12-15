نشر الثلاثاء ، 15 ديسمبر / كانون الأول 2020

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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- كشفت وزارة السياحة والآثار المصرية عن اكتشاف أثري جديد سيتم الإعلان عنه في عام 2021.

وفي صباح الإثنين، تفقد مجموعة من المسؤولين أعمال حفائر البعثة الأثرية المصرية العاملة بجوار هرم الملك تيتي الأول بمنطقة آثار سقارة برئاسة وزير الآثار الأسبق، الدكتور زاهي حواس، بحسب ما ذكره منشور من وزارة السياحة والآثار المصرية عبر "فيسبوك".

وأدت الحفريات إلى الكشف عن آبار للدفن تحتوي على توابيت، واكتشافات أثرية ضخمة من عصر الأسرة الحديثة.

وكان في مقدمة المسؤولين وزير السياحة والآثار، الدكتور خالد العناني، والأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، الدكتور مصطفى وزيري، إلى جانب حواس.

وأكد حواس أن هذا الكشف، الذي سيتم الإعلان عنه أوائل العام القادم.

وسوف يلقي الكشف الجديد أيضاً الضوء على جزء من تاريخ سقارة الذي لا نعرف الكثير عنه، كما أنه سيكشف النقاب عن أسرار جبانة الأسرة الثامنة عشر والتاسعة عشر بمنطقة آثار سقارة.

وفي منتصف نوفمبر/تشرين الثاني، أعلنت مصر عن أكبر كشف أثري في عام 2020، والذي يضم 100 تابوت، وعشرات التماثيل والصناديق الخشبية، في منطقة سقارة.