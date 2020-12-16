نشر الأربعاء ، 16 ديسمبر / كانون الأول 2020

جولة في أجمل الأماكن في هونغ كونغ

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أعلن وزير التجارة والصناعة في سنغافورة، تشان تشون سينغ في منشورٍ عبر حسابه بموقع "فيسبوك"، أن سنغافورة تستعد لإطلاق ممر سفر منفصل جديد للمسافرين من فئة رجال الأعمال القادمين لقضاء إقامات قصيرة.

وقال تشان إن ممر السفر الخاص، والذي أطلق عليه مبادرة "Connect @ Singapore"، "سيكون مفتوحاً لعدد محدود من المسافرين من فئة رجال الأعمال، والرسميين وذوي القيمة الاقتصادية العالية من جميع البلدان الذين يأتون إلى سنغافورة للإقامة لفترات قصيرة تصل إلى 14 يوماً".

وسيتم فتح باب التقديم لهذه المبادرة في منتصف شهر يناير/ كانون الثاني من العام المقبل، 2021.

وأكد تشان "سوف نضمن وضع بروتوكولات صارمة للصحة وإجراء الفحوصات".

وأضاف تشان أنه سيتعين على المسافرين من رجال الأعمال الراغبين في الاشتراك "الإقامة في منشأة معينة بموجب مبادرة Connect @ Singapore، والخضوع لفحوصات روتينية منتظمة والالتزام الصارم بجميع تدابير الإدارة الآمنة السائدة".

وتهدف المبادرة إلى تعزيز سمعة سنغافورة العالمية ودعم التعافي الاقتصادي النهائي من جائحة فيروس كورونا، حسبنا ذكره تشان.

ويأتي ممر السفر الجديد بعد أسابيع فقط من تأجيل "فقاعة السفر الجوي" المرتقبة بين هونغ كونغ وسنغافورة.

وكان من المقرر أن تتيح الفقاعة فرصة السفر الجوي الخالي من إلزام الحجر الصحي بين المحورين الآسيويين، إلا أن ارتفاعاً في عدد حالات الإصابة بـ"كوفيد-19" في هونغ كونغ أجبرهم على إلغاء الخطة قبل 24 ساعة فقط من موعد إطلاقها في 22 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي.

وكان يتعين على المسافرين تلبية معايير معينة قبل الشروع في السفر من خلال الفقاعة، مثل عدم القيام برحلات خلال الأيام الـ 14 السابقة لموعد المغادرة، والخضوع لفحص "كوفيد-19" إجباري.

وفي المقابل، لا يشترط على المسافرين الخضوع لأي متطلبات إخطار بالحجر الصحي، أو البقاء في المنزل، أو مسار رحلة خاضع للرقابة، عند الوصول.

ومع ذلك فقد تضمن المخطط التحذير بأنه في حالة تدهور وضع "كوفيد-19" في أي من المدينتين، سيتم تعليق الخطة.

وسجلت هونغ كونغ 7،624 حالة إصابة بـ "كوفيد -19"، بما في ذلك 120 حالة وفاة، منذ بدء تفشي المرض، بينما سجلت سنغافورة 58،325 إصابة و29 حالة وفاة بـ"كوفيد-19".