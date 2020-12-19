تايلاند تتعاون مع تطبيق المواعدة "تندر" لتعزيز السياحة المحلية بالبلاد

نشر السبت ، 19 ديسمبر / كانون الأول 2020

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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- تعاونت هيئة السياحة التايلاندية مع تطبيق المواعدة "تندر" لتقديم صفقات سياحية حتى تستطيع التعرف على أشخاص جدد، وربما يكون من بينهم شريك حياتك!

ورغم أن الحدود التيلاندية مفتوحة للسياح الأجانب، إلا أن مبادرة "رحلة واحدة" تستهدف السكان المحليين، كوسيلة لتشجيع المواطنين على السفر.

تخطط هيئة السياحة في تايلاند لـ9 رحلات في جميع أنحاء البلاد، وتبدأ بثلاث رحلات تجريبية.

وستقام الرحلة الأولى في 20 ديسمبر/ كانون الأول، وهي رحلة بحرية على طول نهر تشاو فرايا، ببانكوك، لحوالي 100 شخص.

تتضمن التجربة، التي تستغرق يوماً كاملاً، مشاهدة معالم المدينة، وتناول العشاء، والاستماع لمحادثة من خبير في فلسفة الـ"فينج شوي"، ما سيمنح الزوار موضوعاً للتحدث عنه.

وتشمل التجربتان الآخريتان كلاً من حفلة على الشاطئ وحفل موسيقي في مقاطعة فوكيت، ورحلة قطار إلى سد "Pa Sak Jolasid Dam" في محافظة لوبوري.

وستكون كلا التجربتين في يناير/ كانون الثاني عام 2021، حيث ستستوعب كل منهما حوالي 50 شخصاً.

وكانت الحجوزات قد افتتحت في 15 ديسبمبر/ كانون الأول، ويمكن إجراؤها من خلال موقع "Sneaksdeal" الإلكتروني، باللغة التايلاندية.

وتعد هذه المبادرة هي أحدث فكرة لتحفيز السياحة المحلية وسط جائحة فيروس كورونا.

ففي نوفمبر/ تشرين الثاني، قامت الخطوط الجوية التايلاندية بتشغيل "رحلة إلى اللامكان" مرة واحدة، حيث غادرت وعادت إلى بانكوك، وطارت فوق أكثر من 99 موقعاً بوذياً مقدساً عبر البلاد، على طول الطريق.

ولكن، يبقى سؤالاً واحداً فقط.. إذا وقع ثنائي في الحب خلال إحدى هذه الرحلات ، فهل يرعى مجلس السياحة أيضاً شهر العسل في المستقبل؟