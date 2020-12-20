من عجائب السعودية الغريبة.. تتشبث قرية الحبلة المعلقة بحافة منحدر مبهر

نشر الأحد ، 20 ديسمبر / كانون الأول 2020

بالسعودية.. تعرف إلى الكنوز الخفية في رابع أكبر حيد مرجاني في العالم

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- إذا كنت تخاف من المرتفعات، فقد تفضل تقدير هذه الوجهة في السعودية من بعيد، ولكن إذا كنت تحب كل ما يتعلق الارتفاعات الشاهقة، فستكون هذه القرية الوجهة المثالية لك!

وتتميز منطقة عسير بالكثير من الوجهات التي تستحق الاستكشاف، ومنها قرية الحبلة المعلقة.

من العجائب الشاهقة بالسعودية

تزدخر منطقة عسير في المملكة العربية السعودية بوجهات متنوعة. Credit: Beyond my Door

وبفضل مزيج من الفضول الذي لا يشبع، ووظيفة تمكنه من الذهاب من مكان لآخر، تمكن صاحب مدونة "Beyond My Door"، أنور اليافعي، من زيارة مختلف بقاع العالم.

وفي عام 2016، زار اليافعي، وهو من أصول شرق أوسطية، المملكة العربية السعودية، ووثق واحدة من عجائبها في منطقة عسير، وهي قرية الحبلة المعلقة.

زار صاحب مدونة "Beyond My Door"، أنور اليافعي، السعودية في عام 2016. Credit: Beyond my Door

ومن المفاهيم الخاطئة لدى الأشخاص عن المملكة هي كونها عبارة عن صحراء فقط، فقال اليافعي في مقابلة مع موقع CNN بالعربية: "عندما أعرض على الناس صور أبها والحبلة، لا يمكنهم تصديق أنها في المملكة العربية السعودية، وهم يفترضون أنني أحاول خداعهم!".

وفي صوره، سترى الطبيعة الجبلية لقرية الحبلة، والخضرة التي تحيط بها.

شعر اليافعي بالذهول من قرية الحبلة. Credit: Beyond my Door

وتُعد قرية الحبلة المعلقة من العجائب الغريبة، إذ أنها تحتوي على سلسلة من المنازل التي تقع على حافة منحدر طبيعي، وفقاً لموقع "روح السعودية" التابع للهيئة السعودية للسياحة.

تحتضن القرية سلسلة من المنازل التي تقع على حافة منحدر طبيعي، وهي من العجائب الغريبة في السعودية. Credit: Beyond my Door

وبحسب الموقع، استوحي اسم القرية من قصة بنائها، إذ قام سكان إحدى القرى أسفل الوادي ببناء القرية عند وصولهم إليها بواسطة سلم من الحبال منذ حوالي 400 عام.

وحتى ثمانينات القرن الماضي، عمل الأشخاص في مزارع صغيرة مدرجة فيها، ويوجد اليوم في القرية تلفريك يعمل بين شهري مايو/أيار وأكتوبر/تشرين الأول، بحسب الموقع.

يبدو مستحيلاً، ولكنه حقيقي

تُحيط بالقرية مشاهد خلابة، وغطاء أخضر كثيف. Credit: Beyond my Door

ومع أن اليافعي زار القرية منذ 4 أعوام تقريباً، إلا أن تأثيرها عليه لا يزال ظاهراً.

وبالنسبة إليه، تُظهر القرية "براعة الإنسانية في بناء أماكن وبيوت في أماكن تبدو مستحيلة"، ثم أضاف: "لا يسعك إلا أن تشعر بالدهشة من وجود مكان يبدو أنه لا ينبغي أن يكون موجوداً هنا، ولكنه موجود، وهو يتشبث بحافة".

يوجد في القرية تلفريك يعمل بين شهري مايو/أيار وأكتوبر/تشرين الأول. Credit: Beyond my Door

وعندما وصل اليافعي إلى القرية، كانت الأجواء ضبابية بعض الشيء.

وبما أنه كان متواجداً في السعودية بفترة كانت فيها المناطق الشمالية في البلاد أكثر سخونة، كان الطقس في القرية "تغييراً لطيفاً".

وتتميز منطقة عسير عن غيرها من مناطق السعودية بأجوائها الربيعية الماطرة صيفاً، بحسب ما ذكرته وكالة الأنباء السعودية "واس".

من المشاهد الخلابة التي تُحيط بالمنطقة. Credit: Beyond my Door

وفي قرية الحبلة، يمكن للأشخاص الاستمتاع بمشاهد الجبال المُحيطة، والوديان، فضلاً عن الطبيعة الخضراء للمنطقة.

وأكد اليافعي: "شعرت كما لو كنت أمشي بين الغابات لزيارتها بسبب الأشجار والنباتات التي أحاطت بي".

ومع أن السعودية تُعرف بالسياحة الدينية، إلا أن اليافعي يرى أنه من المهم تسليط الضوء أيضاً على مواقع مثل قرية الحبلة، إذ تمتد البلاد عبر مساحة شاسعة، وهي احتضنت سابقاً الكثير من التاريخ، والثقافات.

وفي نهاية سبتمبر/أيلول بعام 2019، أعلنت السعودية عن البدء باعتماد تأشيرة سياحية جديدة تضم 51 دولة حول العالم، وذلك في خطوة من شأنها تشجيع وتعزيز موقع المملكة السياحي.

ويتمنى اليافعي أن تشهد البلاد موجة جديدة من الاهتمام الآن مقارنةً بالماضي.