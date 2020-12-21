نشر الاثنين ، 21 ديسمبر / كانون الأول 2020

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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أصبح خط أنابيب النفط القديم "التابلاين" أول موقع تراث صناعي يتم تسجيله رسمياً في المملكة العربية السعودية، وذلك تقديراً لأهميته التاريخية المرتبطة بمرحلة بدايات صناعة النفط، وفقاً لما ذكرته وكالة الأنباء السعودية "واس".

وجاء ذلك بعد مبادرة وزير الثقافة رئيس مجلس إدارة هيئة التراث، الأمير بدر بن فرحان، واستجابة وزير الطاقة، الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز، لإيقاف أعمال إزالة خط أنابيب "التابلاين"، لتمكين هيئة التراث من دراسته وتوثيقه، إذ تولت الهيئة مسؤولية دراسة الموقع وتسجيله، بحسب ما كتبه الموقع الثلاثاء.

تسجيل خط "التابلاين" كأول موقع للتراث الصناعي في سجل التراث الصناعي الوطني. #هيئة_التراث https://t.co/oGqOLJyAgh

ويُعد خط أنابيب النفط هذا من من أهم معالم التراث الصناعي في المملكة، وهو يمتد من شرق المملكة إلى شمالها.

وبدأ إنشاؤه قبل أكثر من 70 عاماً، في عام 1948، بأمر من الملك عبدالعزيز، ولا تزال بقايا الخط شاهدة على بدايات الصناعة النفطية في المملكة.

وفي يوليو/تموز من عام 2019، نظمت وزارة الثقافة مسابقة "التراث الصناعي" الأولى من نوعها في تاريخ المملكة.

وأدت المسابقة إلى تسليط الضوء على مواقع تاريخية لها علاقة بالنهضة الصناعية السعودية، كما أنه زاد الوعي بهذا النوع من التراث الذي يشمل كل ما يتعلق بالإنجازات الاجتماعية والهندسية التي صنعها الإنسان بعد الثورة الصناعية مثل آثار الثقافة الصناعية التاريخية القديمة، إضافةً للمناطق الخاصة بالأنشطة الاجتماعية المرتبطة بالصناعة مثل الإسكان والتعليم، وفقاً للوكالة.