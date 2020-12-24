طائرة تنقل الركاب إلى وجهة خاطئة.. ماذا حدث؟

نشر الخميس ، 24 ديسمبر / كانون الأول 2020

هكذا قد يكون السفر بالطائرة عام 2021

شاهد تحليق النموذج الأولي للطائرة "Flying-V" التي ستحمل الركاب في جناحيها

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- ارتكبت شركة الطيران النيبالية "Buddha Air" خطأ فادحاً مؤخراً عندما نقلت الركاب إلى المطار الخطأ.

غادرت شركة الطيران المحلية مطار تريبوفان الدولي في العاصمة كاتماندو في 18 ديسمبر/ كانون الأول. ومن هناك، اتجهت الطائرة نحو ثاني أكبر مدينة بالبلاد، بوكارا، بدلاً من الوجهة المقصودة، وهي مدينة جاناكبور الجنوبية.

ويذكر أن المسافة بين المدينتين تصل إلى حوالي 250 ميلاً.

قالت أستا باسنت، المديرة التنفيذية في شركة "Buddha Air"، لشبكة CNN Travel، إن الخطأ حدث بسبب عاملين، وهما "سوء التواصل والفشل في اتباع إجراءات التشغيل القياسية (SOP)".

وبسبب الظروف الجوية، تفتح العديد من المطارات النيبالية في وقت لاحق من اليوم خلال فصل الشتاء. وبذلك، من غير المعتاد أن تغادر عدة رحلات جوية في فترة زمنية قصيرة، ما تسبب في حدوث ارتباك.

ورغم المفاجأة الصادمة للركاب بعد دخولهم المطار الخطأ، إلا أن الوضع سار بشكل سلس.

بمجرد معرفة شركة "Buddha Air" بما حدث، طُلب من الطيارين نقل الركاب إلى جاناكبور كما هو مخطط له. ورغم أنه لا توجد رحلات جوية مباشرة بين بوكارا وجاناكبور، إلا أن شركة الطيران منحت إذناً خاصاً للسفر إلى هناك.

وبالتالي، وصل الركاب الذين يبلغ عددهم 69 راكباً إلى جاناكبور بأمان، رغم تأخرهم بضع ساعات. ولم يتم الإبلاغ عن أي مشاكل ميكانيكية بالطائرة نفسها.

وبينما قد تحدث مثل هذه الأخطاء، إلا أنها نادرة إلى حد ما.

في عام 2019، اتجهت رحلة عبر الخطوط الجوية البريطانية إلى عاصمة إدنبرة الاسكتلندية بدلاً من مدينة دوسلدورف الألمانية، بسبب تقديم خطة طيران غير صحيحة.

وبذلك، اكتشف الركاب أن شيئاً ما يحدث عند النظر من نوافذهم وعلى تطبيقات خرائط "غوغل" الخاصة بهم.