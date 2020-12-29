نشر الثلاثاء ، 29 ديسمبر / كانون الأول 2020

شركات الطيران تعاني مع المقاعد المزدحمة.. كيف سيكون شكل السفر في المستقبل؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- مع استمرار جائحة فيروس كورونا، وتطبيق البلدان لقيود السفر المتقلبة، أصبح من الضرورة البحث عن طريقة لتسهيل إجراءات السفر بظل هذه الأزمة الصحية. وقد يكمن الحل في تصريح سفر رقمي سيكون متوفراً في عام 2021.

وكشف الاتحاد الدولي للنقل الجوي "إياتا" عن السمات المهمة لتصميم تصريح سفر "إياتا" (IATA Travel Pass)، وهو عبارة عن تطبيق محمول يساعد المسافرين على إدارة رحلاتهم بسهولة وأمان بشكل يتماشى مع أي متطلبات حكومية تتعلق باختبارات "كوفيد-19"، أو معلومات التطعيم، وفقاً لبيان صحفي نشره موقع "إياتا" الرسمي في 16 ديسمبر/كانون الأول.

ومن المقرر إصدار تصريح سفر "إياتا" في وقت مبكر من الربع الأول من عام 2021 لأجهزة "أندرويد" و"آيفون".

وقال المدير العام والرئيس التنفيذي لـ"إياتا"، ألكسندر دي جونياك، في البيان: "تُعد الاختبارات الحل الفوري لإعادة فتح الحدود بأمان وإعادة الاتصال بين الأشخاص. وفي النهاية، من المحتمل أن يتحول هذا إلى متطلبات التطعيم".

وأضاف دي جونياك: "في كلتا الحالتين، يعد وجود نظام آمن لإدارة اختبارات كوفيد-19، أو معلومات التطعيم أمراً بالغ الأهمية".

وسيكون تصريح سفر "إياتا" حلاً يمكن للمسافرين والحكومات الوثوق به، وهو يُصمم مع وضع أمن البيانات، والراحة، والتثبت "كأولويات قصوى".

وأكد "إياتا" أولويات هذا التطبيق خلال 3 عناصر مهمة في تصميمه:

منح المسافرين السيطرة على معلوماتهم الشخصية لتوفير حماية بيانات عالية المستوى، وخصوصية البيانات. ويخزن تصريح السفر الخاص بيانات مشفرة تتضمن اختبارات تم التحقق منها أو نتائج التطعيم على الجهاز المحمول الخاص بالمسافر.

وبذلك، يتحكم المسافر في المعلومات التي يشاركها من هاتفه مع شركات الطيران والسلطات.

معايير عالمية معترف بها من قبل الحكومات لضمان التثبت من الهوية، والمعلومات المتعلقة بالاختبارات والتطعيم. وسيُستخدم جواز سفر إلكتروني صادر عن جهة حكومية للتحقق من هوية المستخدم.

ويتعاون الاتحاد مع مختبرات مختارة ومعتمدة لربط نتائج الاختبارات بشكل آمن بالهوية التي تم التحقق منها لحامل تصريح سفر "إياتا".

وحتى يتوفر لقاح لفيروس كورونا المستجد على نطاق واسع لعامة الناس، ستكون الأولوية لاختبارات "كوفيد-19".

تعزيز الراحة والسلامة الحيوية من خلال دمج عمليات السفر دون تلامس. وتتضمن توصيات فرقة عمل إنعاش الطيران (CART) لمنظمة الطيران المدني الدولي (الإيكاو) تطبيق إجراءات السفر دون تلامس لتقليل مخاطر انتقال الفيروس عند الحاجة لتبادل المستندات خلال السفر.

وسيُمكن تصريح السفر الركاب من إكمال إجراءات السفر دون تلامس من مرحلة تسجيل الوصول، إلى الصعود على متن الطائرة.

وقال 85% من الركاب إنهم سيشعرون بالأمان بشكل أكبر بحال تطبيق إجرائات السفر دون لمس في المطارات، وفقاً لما أظهرته أبحاث "إياتا" خلال أزمة جائحة "كوفيد-19" في سبتمبر/أيلول.

وأكد نائب رئيس قسم المطارات والركاب والشحن والأمن في "إياتا"، نيك كارين، في البيان: "نحن نبني تصريح سفر إياتا لهدف واحد، وهو للمساعدة في إعادة ربط عالمنا بأمان.. ونريد أن يكون لشركات الطيران سوق تنافسي مع مجموعة واسعة من الخيارات التي تلبي احتياجاتها الخاصة".