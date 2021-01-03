بالسعودية.. العثور على فؤوس حجرية نادرة استخدمتها الجماعات البشرية بحياتها اليومية قبل آلاف الأعوام

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بالسعودية.. العثور على فؤوس حجرية نادرة تعود إلى لعصر الحجري

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- من آثار أقدام بشرية وحيوانية تعود إلى أكثر من 120 ألف عام، إلى واحدة من أقدم المصائد الحجرية في العالم، أُزيل الستار عن عدة اكتشافات أثرية مشوقة في المملكة العربية السعودية في عام 2020.

ومن أحدث الاكتشافات التي التي أعلنت عنها المملكة قبل دخولنا العام الجديد هي أدوات حجرية تعود إلى فترة العصر الحجري القديم، وفقاً لما ذكرته وكالة الأنباء السعودية "واس" الخميس الماضي.

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وعثر فريق علمي سعودي من هيئة التراث على أدوات حجرية تعود إلى الحضارة الآشولية في شعيب الأدغم شرق منطقة القصيم، وهي عبارة عن فؤوس حجرية تتميز بالدقة العالية في التصنيع والكثافة، واستخدمتها الجماعات البشرية في حياتها اليومية، بحسب ما نقلته الوكالة.

ويعود الموقع إلى فترة الحضارة الآشولية، أي قبل 200 ألف عام تقريباً، استناداً على ما عُثر عليه من أدوات حجرية مميزة ونادرة من الفؤوس الحجرية.

هيئة التراث تعثر على فؤوس حجرية تعود لفترة العصر الحجري بالسعودية
عثر فريق علمي سعودي من هيئة التراث على أدوات حجرية تعود إلى فترة العصر الحجري القديم. Credit: https://www.spa.gov.sa

وتتميز الحضارة الآشولية بظهور صناعة الأدوات الحجرية ثنائية الوجه وتعدد الفؤوس الحجرية، وهي تُعد من أهم أدوات هذا العصر، وفقاً للوكالة.

بالسعودية.. العثور على فؤوس حجرية نادرة تعود إلى العصر الحجري
تتميز الحضارة الآشولية بظهور صناعة الأدوات الحجرية ثنائية الوجه وتعدد الفؤوس الحجرية. Credit: https://www.spa.gov.sa

وتدل كثرة الأدوات الحجرية في هذا الموقع على الكثافة العددية لمجتمعات ما قبل التاريخ التي عاشت في هذه المنطقة، ما يؤشر  على أن الظروف المناخية في الجزيرة العربية كانت مناسبة جداً لعيش تلك الجماعات البشرية، والاستفادة من الموارد الطبيعية المتوفرة فيها.

وأظهرت أعمال المسح تعدد الأدوات الحجرية السطحية، ما يقود إلى احتمال وجود الآلاف من الأدوات المشابهة المدفونة في هذا الموقع، بحسب ما هو مذكور.

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