"رحلة الصقر".. السعودية تخطط لإنشاء "أطول وأسرع وأعلى" أفعوانية بالعالم

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- هل أنت من محبي الأفعوانيات التي تضخ الأدرينالين في عروقك؟ إذا كنت كذلك، فيسعدك بالتأكيد معرفة أحدث التطورات في منتزه "6 فلاجز القدية" المنُتظر في المملكة العربية السعودية.

وبدأ مشروع القدية عام 2021 بأخبار مشوقة، إذ أنه أعلن عن بدء شركة القدية للاستثمار، بالشراكة مع "Intamin Amusement Rides"، عملية تصميم إحدى معالم الجذب المميزة للمتنزة، وهي "رحلة الصقر"، وفقاً لما جاء في بيان على موقع القدية الرسمي.

معلم سيكسر الأرقام القياسية

ومن المُخطط أن تكون "رحلة الصقر" أطول، وأسرع، وأعلى أفعوانية في العالم، وفقاً للبيان، فستمتد رحلتها لمسافة 4 كيلومترات تقريباً.

وتتميز التجربة بمناورة غطس عمودية في وادٍ بعمق 200 متر، وهي تستخدم تسارع محرك مغناطيسي (بتقنية LSM)، ويحقق ذلك سرعات غير مسبوقة تتجاوز 250 كيلومترا في الساعة.

هل تعلمون أن أفعوانية "رحلة الصقر" في 6 فلاجز #القدية ستسجل أرقامًا قياسية جديدة؟ فهل أنتم مستعدون لتجربة سرعات غير مسبوقة في أجواء يملؤها التشويق والإثارة؟ إليكم لمحة عن الأفعوانية المثيرة 🎢 #القدية_أكثر_بكثير https://t.co/Hv1sjRytD9

وإلى جانب ذلك، ستُصمم تجربة "رحلة الصقر" بأطول هيكل أفعوانية قائم بذاته في العالم، وهو يضم تلة بمنحنى مكافئ يسمح بتجربة بوزن فائق الخفة.

وتستطيع الأفعوانية استيعاب ما يصل إلى 20 راكباً في كل رحلة في مغامرة مشوقة تستمر لثلاث دقائق، وسيتكمن الركاب من الاستمتاع بالمناظر البانورامية للمنتزه نفسه أيضاً.

وعند حديثه عن الأفعوانية التي "لا يوجد مثيل لها في أي مكان آخر"، قال الرئيس التنفيذي لشركة القدية للاستثمار، فيليب غاس: "ستأخذ رحلة الصقر ضيوفنا عبر مختلف أرجاء الموقع، لتشق طريقها مباشرة من المتنزه الترفيهي إلى أعلى الجرف هبوطاً إلى أسفل في أكبر نقطة هبوط في أي رحلة لأفعوانية في العالم، والذي لن يكون لضعاف القلوب".

وأُطلق مشروع القدية في أبريل/نيسان من عام 2017، وتحولت من مرحلة التخطيط إلى مرحلة التشييد في عام 2020، مع بدء أعمال التحضير للموقع الجارية حالياً، وفقاً للبيان.

ويُعد المشروع مكوناً رئيساً في رؤية المملكة 2030، وهو يسعى إلى تحقيق هدف اقتصادي واجتماعي مزدوج.

ويقع المشروع جنوب غرب الرياض، وهو يمتد على مساحة 366 كيلومتر مربع، وسيتم افتتاح المرحلة الأولى منه في عام 2023.