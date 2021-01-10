مصور يسبح في "أخطر" واد بالسعودية ويوثق التجربة بعدسة كاميرته.. شاهد

نشر الأحد ، 10 يناير / كانون الثاني 2021

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- شق صخري تخترقه مياه السيول وطبيعة فريدة تجذب السياح من مختلف الجنسيات.. هذا وادي لجب في منطقة جازان بالمملكة العربية السعودية، والتي تُعرف بتنوع جزرها وجبالها وساحلها.

وقرًر علي سعيد أن يوثق مختلف التجارب التي يخوضها ويعيشها بالبلاد، وأبرزها السباحة في "أخطر" الوديان (شاهد مقطع الفيديو أعلاه).

ويقول سعيد أثناء حديثه مع موقع CNN بالعربية: "يعتبر لجب خطراً لأنه واد صخري كبير وتكثر السيول فيه.. وبالنسبة إلى البركة الموجودة في الوادي، فهي مليئة بالصخور أيضاً".

وبحسب وكالة الأنباء السعودية "واس"، يمتد وادي لجب على شكل أخدود أو صدع انكساري في الطرف الشرقي من جبل القهر، بطول يصل لحوالي 11 كيلومتراً، متجهاً من الشمال إلى الجنوب، ليتقابل هذا الصدع بعد ثلاثة كيلومترات بصدع آخر يمتد لمسافة 2 كيلومتر.

ومن مدخله الوحيد الذي يقع في الطرف الجنوبي من الوادي، يبدو لجب للزائر كأنه أمام بوابة عظيمة لقصر جميل، وتنتصب على جانبيه أشجار طويلة تقف منذ مئات السنين، كأنها تحرس البوابة وتستقبل الزوار.

ويعود تاريخ الوادي لعصر حدوث الانكسار الأفريقي، حيث ظهرت جبال ذات صخور شديدة الصلابة تختلف عن غيرها من الجبال، من حيث التركيب الصخري واللون.

وبالتالي، يلاحظ زوار الوادي ذلك الفرق الواضح بين الجبال المطلة على وادي لجب، ما يضفي نوعاً من التميز على الجبل وتفرداً واضحاً من حيث الشكل بين الجبال المجاورة له.

وتعد جازان مدينة متنوعه جداً، حيث تتميز بالجزر، والجبال، والأودية، والسواحل، والغابات. وبذلك، يأمل المصور السعودي زيارتها في القريب العاجل.