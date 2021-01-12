فريق من الطيارين النساء يصنع التاريخ بأطول رحلة تجارية بالهند

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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- صنع فريق هندي من الطيارين يتكون بكامله من النساء التاريخ هذا الأسبوع، بعد أن أكمل أطول رحلة تجارية بدون توقف على الإطلاق تشغلها شركة طيران هندية وطنية.

وأكمل الفريق، الذي يتكون من أربعة أفراد من طاقم قمرة القيادة من الخطوط الجوية الهندية "Air India"، الرحلة التي استغرقت 17 ساعة الإثنين، وفقاً لبيان صادر عن شركة الطيران.

وقالت قبطانة الرحلة، التي حلقت بالطائرة في أول جزء من الرحلة، زويا أجاروال، لـCNN: "لقد تمكنا من خلق فصل جديد في تاريخ الطيران الهندي".

وأضافت قائلةً: "أنا فخورة للغاية بأن أكون جزءاً من هذا الأمر، ولقد استعددت شخصياً لأكثر من عام من أجل هذه الرحلة".

وقالت مساعدة قبطانة الطائرة، ثانمي باباجاري، التي حلقت بالطائرة في الجزء الثاني من الرحلة: "المنظر من القطب الشمالي رائع"، موضحة: "نحن كنساء أردن إثبات أننا نستطيع القيام بالمهمة".

ورافقتهما أيضاَ القبطانتين أكانشا سوناوير، وشيفاني مانهاس.

وغادرت رحلة 176 لـ"Air India"، على متن طائرة "بوينغ 777"، من سان فرانسيسكو في 11 يناير/كانون الثاني، ووصلت إلى بنغالور، في جنوب الهند، الإثنين في الساعة 3:07 صباحاً بتوقيت الهند.

وعبرت الرحلة مسافة تزيد عن 8،600 ميل (حوالي 13،800 كيلومتر)، وفقاً للبيان.

وهذه أيضاً أول رحلة جوية من جنوب الهند يتم ربطها مباشرة بالولايات المتحدة، وفقاً لبيان صادر عن مطار "كيمبيغودا" الدولي في بنغالور (KIAB)، حيث هبطت الرحلة.

وقالت أجاروال: "بعد التخرج من الجامعة، كنت عاطلة عن العمل لفترة طويلة جداً، فلم تكن هناك وظائف للطيارين النساء".

وأضافت أجاروال: "كنت أدرس الطلبة الشباب الذين كانوا يطمحون ليصبحوا قباطنة طائرة".

وذكرت أجاروال، التي تمتلك أكثر من 10 أعوام من الخبرة، أن والديها عارضا رغبتها بأن تصبح قبطانة في البداية، وقالت: "عندما أخبرت والديّ في البداية، أتذكر الدموع بعيني أمي، لأنه كان من المتوقع أن أمشي في ظل الرجال وفقاً للمجتمع".

واستلزمت الرحلة "الكثير من التخطيط"، بحسب ما ذكرته باباجاري.

وبما أنهن حلقن فوق القطب الشمالي، كانت هناك عوامل مختلفة لأخذها بعين الاعتبار، بما في ذلك الطقس، ومستويات الإشعاع الشمسي، وتوافر المطارات في حالة إعادة توجيه الرحلة.

In a moment to cherish & celebrate, women professionals of Indian civil aviation create history. Heartiest Congratulations to Capt Zoya Aggarwal, Capt Papagari Thanmai, Capt Akansha Sonaware & Capt Shivani for flying over North Pole to land in Bengaluru from San Francisco. https://t.co/P6EvJChMGB

وهنأ وزير الطيران المدني الهندي، هارديب بوري، الفريق على رحلة الطيران.

وخلال تغريدة الإثنين، قال بوري: "في لحظة نعتز ونحتفل بها، قامت عاملات في مجال الطيران المدني الهندي بصنع التاريخ".

وقالت باباجاري إن من شأن هذه الرحلة "خلق المزيد من الفرص للنساء".

ويستثمر قطاع الطيران في الهند بشكل كبير في تدريب قباطنة الطائرة من النساء.

ويتكون حوالي 12% من الطيارين في البلاد من النساء، وهي أعلى نسبة في العالم، وفقاً لمركز الطيران.

وهذا العدد أكبر بثلاثة أضعاف تقريباً مما في الولايات المتحدة، إذ تصل النسبة إلى 4% فقط.

في عام 2017، قالت "Air India" إنها أصبحت أول شركة طيران تحلق حول العالم بطاقم يتكون من النساء فقط.