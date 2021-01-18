في الكويت.. شاهد عملية انتشال حوت نافق طوله 6 أمتار من الماء

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في الكويت.. شاهد عملية انتشال حوت نافق طوله 6 متر من الماء

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- اُنتُشل حوت نافق في منطقة الحيشان في الكويت مؤخراً.

وأعلنت الهيئة العامة للبيئة في الكويت عن رصد حوت نافق بالقرب من جسر جابر، وفقاً لتغريدة على "تويتر" السبت.

ووصل طول الحوت إلى 20 قدماً (6 أمتار تقريباً)، وفقاً لما ذكرته الهيئة. 

وقامت الهيئة بالتنسيق مع الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية، وإخطار وزارة المواصلات ومؤسسة الموانئ الكويتية لأخذ الاحتياطات اللازمة لتجنب مواجهة أي خطر ملاحي.

ويُظهر الفيديو أفراد من الجهات المسؤولة، وهم يقتربون من الحوت النافق الذي كان يطفو على الماء من أجل انتشاله باستخدام الأدوات اللازمة، ورفعه لوضعه على مركبة، واستكمال إجراءات النقل.

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واُنتُشل الحوت من داخل ميناء الشويخ في النهاية مع بلدية الكويت وهيئة الزراعة والثروة السمكية، بحسب ما أشار إليه حساب بلدية الكويت الرسمي في "تويتر".

وليست هذه أول مرة يتم فيها رصد حيتان نافقة في الكويت، إذ رصدت فرق الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية على سبيل المثال حوتاً نافقاً شمال جزيرة قاروه في عام 2015 بعد تلقي بلاغاً من أحد الصيادين، بحسب ما ذكره الموقع الرسمي لوكالة الأنباء الكويتية "كونا".

وفي عام 2014، عُثر على حوت أزرق نافق في سواحل جزيرة فيلكا، وفقاً لـ"كونا".

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