في الكويت.. شاهد عملية انتشال حوت نافق طوله 6 أمتار من الماء

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- اُنتُشل حوت نافق في منطقة الحيشان في الكويت مؤخراً.

وأعلنت الهيئة العامة للبيئة في الكويت عن رصد حوت نافق بالقرب من جسر جابر، وفقاً لتغريدة على "تويتر" السبت.

ووصل طول الحوت إلى 20 قدماً (6 أمتار تقريباً)، وفقاً لما ذكرته الهيئة.

هيئة البيئة تنسق مع الجهات المعنية حول رصد حوت نافق استجابة للبلاغ الوارد الى الهيئة العلمة للبيئة من عمليات خفر السواحل والإنقاذ البحري حول رصد حوت نافق بمنطقة الحيشان بالقرب من جسر جابر بحجم يبلغ حوالي ٢٠ قدم. فقد قامت الهيئة بالتنسيق مع ... https://t.co/PadJ6PtQ3z

وقامت الهيئة بالتنسيق مع الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية، وإخطار وزارة المواصلات ومؤسسة الموانئ الكويتية لأخذ الاحتياطات اللازمة لتجنب مواجهة أي خطر ملاحي.

ويُظهر الفيديو أفراد من الجهات المسؤولة، وهم يقتربون من الحوت النافق الذي كان يطفو على الماء من أجل انتشاله باستخدام الأدوات اللازمة، ورفعه لوضعه على مركبة، واستكمال إجراءات النقل.

بالتنسيق والتعاون بين بلدية الكويت وهيئة الزراعة والثروة السمكية تمت انتشال حوت نافق من داخل ميناء الشويخ #بلدية_الكويت https://t.co/kTbWpk628x

واُنتُشل الحوت من داخل ميناء الشويخ في النهاية مع بلدية الكويت وهيئة الزراعة والثروة السمكية، بحسب ما أشار إليه حساب بلدية الكويت الرسمي في "تويتر".

وليست هذه أول مرة يتم فيها رصد حيتان نافقة في الكويت، إذ رصدت فرق الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية على سبيل المثال حوتاً نافقاً شمال جزيرة قاروه في عام 2015 بعد تلقي بلاغاً من أحد الصيادين، بحسب ما ذكره الموقع الرسمي لوكالة الأنباء الكويتية "كونا".

وفي عام 2014، عُثر على حوت أزرق نافق في سواحل جزيرة فيلكا، وفقاً لـ"كونا".