هكذا يزين ختماً بالخط العربي جوازات سفر القادمين إلى السعودية

نشر الاثنين ، 18 يناير / كانون الثاني 2021

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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أطلقت المملكة العربية السعودية مؤخراً ختماً جديداً ليزين جوازات سفر القادمين إلى البلاد، بهدف ترسيخ الاعتزاز بالثقافة العربية.

وأطلقت وزارة الثقافة، بالتعاون مع وزارة الداخلية والمديرية العامة للجوازات، ختم "عام الخط العربي"، على جوازات سفر القادمين إلى المملكة عبر مطارات الرياض، وجدة، والدمام ابتداءً من الجمعة، وفقاً لما ذكره الموقع الرسمي لوكالة الأنباء السعودية "واس".

ختم "عام الخط العربي" على جوازات سفر القادمين إلى المملكة العربية السعودية. Credit: https://www.spa.gov.sa/

ويحمل الختم شعار "عام الخط العربي" مكتوباً بخط الثلث غير المنقوط، وهو مترجم إلى اللغة الإنجليزية من أجل الزوار الذين لا يتحدثون اللغة العربية.

بخط الثلث غير المنقوط؛ يخلّد ختم "عام الخط العربي" ذكرى ثقافة بلادنا في ذاكرة جواز المسافرين. #وزارة_الثقافة #عام_الخط_العربي_2021 #رؤية_السعودية_2030 https://t.co/RZpIRs1BZq

ويهدف الختم إلى رفع وعي المسافرين بأهمية الخط العربي، وترسيخ الاعتزاز بالهوية، والثقافة العربية، بحسب ما ذكرته "واس".

وتُعد هذه المبادرة "بصمة ثقافية وجمالية تُطبع على جوازات المسافرين"، وفقاً لما ذكرته تغريدة المديرية العامة للجوازات في السعودية.

تتضافر الجهود مع #وزارة_الثقافة @MOCSaudi في تفعيل مبادرة ختم الخط العربي على جواز السفر باعتبارها بصمة ثقافية وجمالية، تُطبع في جوازات المسافرين. #وزارة_الثقافة #رؤية_السعودية_2030 #عام_الخط_العربي_2021 https://t.co/Fxrd1svBeq

وتأتي هذه الخطوة ضمن مبادرات عديدة لتفعيل مبادرة "عام الخط العربي"، التي أطلقتها وزارة الثقافة في السعودية بدعم من برنامج جودة الحياة، أحد برامج تحقيق رؤية المملكة 2030، وتهدف إلى إبراز فن الخط العربي بصفته فناً قائماً بذاته، يعكس ثراء اللغة العربية وجمالياتها الكتابية، بحسب ما أشارت إليه "واس".