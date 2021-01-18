هكذا يزين ختماً بالخط العربي جوازات سفر القادمين إلى السعودية

سياحة
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بخط الثلث غير المنقوط.. هكذا يزين الخط العربي الجوازات المسافرين بالسعودية

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أطلقت المملكة العربية السعودية مؤخراً ختماً جديداً ليزين جوازات سفر القادمين إلى البلاد، بهدف ترسيخ الاعتزاز بالثقافة العربية.

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وأطلقت وزارة الثقافة، بالتعاون مع وزارة الداخلية والمديرية العامة للجوازات، ختم "عام الخط العربي"، على جوازات سفر القادمين إلى المملكة عبر مطارات الرياض، وجدة، والدمام ابتداءً من الجمعة، وفقاً لما ذكره الموقع الرسمي لوكالة الأنباء السعودية "واس".

بخط الثلث غير المنقوط.. هكذا أصبح الخط العربي يزين جوازات سفر القادمين إلى سعودية
ختم "عام الخط العربي" على جوازات سفر القادمين إلى المملكة العربية السعودية. Credit: https://www.spa.gov.sa/

ويحمل الختم شعار "عام الخط العربي" مكتوباً بخط الثلث غير المنقوط، وهو مترجم إلى اللغة الإنجليزية من أجل الزوار الذين لا يتحدثون اللغة العربية.

ويهدف الختم إلى رفع وعي المسافرين بأهمية الخط العربي، وترسيخ الاعتزاز بالهوية، والثقافة العربية، بحسب ما ذكرته "واس".

وتُعد هذه المبادرة "بصمة ثقافية وجمالية تُطبع على جوازات المسافرين"، وفقاً لما ذكرته تغريدة المديرية العامة للجوازات في السعودية.

وتأتي هذه الخطوة ضمن مبادرات عديدة لتفعيل مبادرة "عام الخط العربي"، التي أطلقتها وزارة الثقافة في السعودية بدعم من برنامج جودة الحياة، أحد برامج تحقيق رؤية المملكة 2030، وتهدف إلى إبراز فن الخط العربي بصفته فناً قائماً بذاته، يعكس ثراء اللغة العربية وجمالياتها الكتابية، بحسب ما أشارت إليه "واس".

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