رأس الخمية تدشن أطول جسر معلق في الإمارات الشمالية

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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- دشنت إمارة رأس الخيمة أطول جسر معلق في الإمارات الشمالية، سيكون بمثابة إضافة لمعالم الجذب السياحية في المدينة.

ويربط الجسر بين اثنين من المباني في منتجع "موفنبيك جزيرة المرجان" الجديد في جزيرة المرجان.

وأوضحت وكالة الأنباء الإماراتية "وام" أن هذا الجسر المعلق يعد أحد المزايا العمرانية البارزة في مشروع "منتجع موفنبيك جزيرة المرجان".

Credit: WAM

وقال المهندس عبدالله راشد العبدولي، رئيس مجلس إدارة شركة "راك أي إم أي هوتيل"، وهي متخصصة بتطوير وإدارة الفنادق، بحسب ما ذكرت "وام" : "حرصنا على تصميم الجسر المعلق ليكون أيقونة معمارية بكل المقاييس، تقدم بعداً آخراً للتميز في مشروع 'منتجع موفنبيك جزيرة المرجان'، ولن يكون مجرد إضافة جمالية على هذا المشروع الرائد، بل سيمثل أعجوبة عمرانية ملهمة تأسر قلوب زوار جزيرة المرجان".

ويبلغ طول الجسر 36 متراً ويحتضن 8 غرف فندقية. وتقوم 4 دعامات رئيسية بحمل الجسر، والتي يبلغ وزن كل منها 55 طناً، كما يصل طول كل دعامة إلى 4 أمتار، وتم تركيبها على ارتفاع 44.2 متر.

وأوضحت "وام" أنه تم تجميع هيكل الجسر، في الطابق الأرضي، من قطعتين تضم كل منهما دعامتين، ليتم بعد ذلك رفع الجسر من مكانه باستخدام رافعة قادرة على حمل وزن يصل إلى 650 طناً.

#فيديو_وام | #رأس_الخيمة تدشن أطول جسر معلق في #الإمارات الشمالية. https://t.co/Tv1FhbMVyQ https://t.co/3IUvKIFORE

وصنع الجسر باستخدام هيكل فولاذي يبلغ وزنه 310 طن. ولن يربط هذا الجسر بين برجي الفندق فحسب، بل سيقدم فرصة الاستمتاع بمناظر تطل على أفق جزيرة المرجان ومحيطها الطبيعي.

وبحسب ما ذكرت "وام"، فإنه من المتوقع أن يصبح جسر "موفينبك" معلماً سياحياً في جزيرة المرجان بشكل خاص وإمارة رأس الخيمة بشكل عام.

Credit: WAM

وتضم جزيرة المرجان حالياً أكثر من 1,600 غرفة فندقية من فئة خمس نجوم، وأكثر من ألفين وحدة سكنية. ومن المخطط تطوير 2,400 وحدة فندقية وسكنية ومتعددة الاستخدامات بحلول عام 2025.