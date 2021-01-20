الناقلات الإماراتية من أوائل الشركات التي تجرب جواز سفر "إياتا" الرقمي

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- عقدت طيران الإمارات اتفاقية شراكة مع الاتحاد الدولي للنقل الجوي "IATA"، لتصبح واحدة من أوائل الناقلات الجوية في العالم التي تُجرّب "جواز سفر إياتا".

ويتيح جواز سفر "إياتا" لركاب طيران الإمارات إنشاء "جواز سفر رقمي" للتحقق من أن اختبار ما قبل السفر أو التطعيم يفي بمتطلبات وجهاتهم.

وبحسب بيان طيران الإمارات، سيتمكن الركاب أيضاً من مشاركة شهادات الاختبار والتطعيم مع السلطات وشركات الطيران لتسهيل إجراءات السفر.

وسيتمكن المسافرون من إدارة جميع الوثائق رقمياً عبر التطبيق الجديد وبسلاسة طوال تجربة السفر. وقبيل الإطلاق الكامل، ستنفذ طيران الإمارات المرحلة الأولى في دبي للتحقق من صحة فحص PCR قبل المغادرة.

وفي هذه المرحلة الأولية، والتي من المتوقع أن تبدأ في أبريل/ نيسان المقبل، سيتيح التطبيق للمسافرين من دبي مشاركة نتيجة فحص "كوفيد-19" مباشرة مع الناقلة، حتى قبل وصولهم إلى المطار.

Emirates becomes one of the first airlines in the world to trial @IATA Travel Pass, a global digital platform for COVID-19 updates and test verification. https://t.co/9XBs7RHNKz #FlySaferWithEmirates #FlyEmiratesFlyBetter https://t.co/uTSTESDmeG

وقال عادل الرضا، الرئيس التنفيذي للعمليات في طيران الإمارات: "رغم أن السفر الدولي لا يزال آمناً كما كان دائماً، إلا أن الجائحة فرضت بروتوكولات ومتطلبات جديدة للسفر. وقد عملنا مع إياتا على هذه المبادرة والحل لتبسيط ونقل المعلومات التي تطلبها الدول إلى أنظمتنا رقمياً وبفعالية وأمان".

ولم تكن طيران الإمارات هي الناقلة الإماراتية الوحيدة التي تجرب جواز سفر "IATA"، بل أعلنت الاتحاد للطيران أيضاً عن شراكتها مع الاتحاد الدولي للنقل الجوي.

وبحسب ما ذكره بيان الاتحاد للطيران، سيتوفر التطبيق مبدئياً للمسافرين على متن رحلات محددة تُشغلّها الاتحاد للطيران من أبوظبي في الربع الأول من العام 2021.

وفي حال نجاحه، سيتم نشر التطبيق ليشمل المزيد من الوجهات على شبكة وجهات الاتحاد الدولية.

وقال محمد عبدالله البلوكي، الرئيس التنفيذي للعمليات التشغيلية في مجموعة الاتحاد للطيران، نقلاً عن البيان: "تعد الأولوية بالنسبة لنا هي توفير طريقة سهلة وآمنة وفعالة للضيوف لتحديد المعلومات المطلوبة منهم وتأكيدها".

We've partnered with @IATA to launch the ATA Travel Pass, an app that will help passengers easily and securely manage their travel in line with government requirements for COVID-19 tests or vaccines. Find our more: https://t.co/TbWg0yZBVT https://t.co/LhRKFqR6LL

وكتب الاتحاد الدولي للنقل الجوي عن شراكته مع الاتحاد للطيران، عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر"، معتبراً أنها علامة فارقة ومهمة من أجل منح الحكومات الثقة لإعادة فتح الحدود بناءً على لقاح تم التحقق منه وبيانات الاختبار.

Major announcement with @etihad to launch #IATATravelPass ✈🇦🇪 Our partnership is an important milestone towards restarting int. #travel by giving governments the confidence to re-open borders based on verified vaccine and testing data. https://t.co/GzkVYIrfrP @AbuDhabiMedia https://t.co/a30QwXMLNK

وبحسب ما ذكره موقع الاتحاد الدولي للنقل الجوي، تم تطوير جواز سفر "إياتا" على أساس أربع وحدات منفصلة يمكن دمجها للحصول على حل شامل.