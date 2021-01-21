10 وجهات من الأكثر شعبية على "إنستغرام"..بينها إسطنبول ودبي

سياحة
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منها دبي ومراكش.. إليك 10 من أكثر الوجهات الشعبية على "إنستغرام"

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أصبح السفر مثل حلم للكثير منا بسبب قيود السفر المتقلبة ومخاوف جائحة كورونا. ولذلك، بهدف إلهام خططك المستقبلية، إليك 10 وجهات من الأكثر شعبية عبر "إنستغرام".

ويرى موقع السفر الدولي "Big 7 Travel" أن جائحة "كوفيد-19"، أدت إلى تقدير الأفراد للسفر بشكل أكبر، بحسب ما نُشر في موقعهم عبر الإنترنت. 

وأشار الموقع أيضاً إلى أنه مع رغبة الكثير من الأشخاص حزم أمتعتهم وزيارة الوجهات الموجودة ضمن قائمة أمنياتهم، أصبحت الصور الخلابة التي تستحق النشر على "إنستغرام" مرغوبة "أكثر من أي وقتٍ مضى".

وللراغبين بتوثيق الوجهات الثقافية، أو مشهد الطعام، أو استكشاف المشاهد الجميلة، وضع الموقع قائمة بالوجهات الخمسين الأكثر شعبية على "إنستغرام" حول العالم لعام 2021.

منها دبي ومراكش.. إليك 10 من أكثر الوجهات الشعبية على "إنستغرام"
فندق "أرماني دبي" في برج خليفة بالإمارات العربية المتحدة. Credit: Armani Hotel Dubai

وشكل الموقع القائمة النهائية عن طريق نظام تقييم يحلّل الوسم أو "الهاشتاغ"، لكل وجهة، ونتائج استطلاع الجمهور عبر منصات التواصل الاجتماعي، إضافةً إلى معلومات من فريق تحرير الموقع.

وتتضمن القائمة وجهات متنوعة عبر مختلف القارات.

منها دبي ومراكش.. إليك 10 من أكثر الوجهات الشعبية على "إنستغرام"
السياح وهم يدخلون أراضي المسجد الأزرق في إسطنبول بتركيا في 6 ديسمبر/كانون الأول من عام 2020. Credit: Chris McGrath / Staff

وتصدرت العاصمة اليابانية، طوكيو، المرتبة الأولى بأكثر من 53 مليون وسم للمدينة عبر "إنستغرام".

وأشار الموقع إلى أن الأضرحة القديمة التي تحتضنها، ومعارضها الفنية الفريدة، ولافتات النيون كانت من العناصر التي جعلت طوكيو تتمتع بشعبية عبر هذه المنصة.

منها دبي ومراكش.. إليك 10 من أكثر الوجهات الشعبية على "إنستغرام"
معبد "سينسوجي" الذي يُعد من أشهر المواقع السياحية في مدينة طوكيو اليابانية. Credit: Carl Court / Staff

 

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واحتلت مدينة إسطنبول التركية المرتبة الخامسة ضمن اللائحة.

وليس من الغريب أن تكون المدينة ضمن الوجهات الرائعة لالتقاط الصور، فهي تحتضن مزيجاً من الشرق والغرب، إضافة لكونها نقطة التقاء أوروبا وآسيا، وفقاً للموقع.

ومن بين الوجهات العربية، احتلت دبي في دولة الإمارات، المرتبة السادسة.

ويرى الموقع أن دبي صُنعت من أجل "إنستغرام". 

وتُعد المدينة بمثابة "حلم"، إذا كان الأشخاص يقدرون الجماليات الفاخرة المليئة بالسحر والأناقة.

منها دبي ومراكش.. إليك 10 من أكثر الوجهات الشعبية على "إنستغرام"
حديقة دبي المعجزة. Credit: Courtesy Dubai Miracle Gardens

وتحتضن المدينة العديد من الوجهات التي من شأنها إثراء حساب الأشخاص على "إنستغرام"، مثل برج العرب، و"أتلانتس النخلة"، إضافةً إلى حديقة دبي المعجزة، التي تُعد من أجمل الحدائق في العالم. 

ومن الجدير بالذكر، أن مدينة مراكش المغربية احتلت المركز الـ40 ضمن القائمة.

منها دبي ومراكش.. إليك 10 من أكثر الوجهات الشعبية على "إنستغرام"
مشهد من إحدى شوارع مراكش في المغرب في عام 2017. Credit: AFP Contributor / Contributor

وتُعرف المدينة باحتضانها للقصور الفخمة، وحمامات من المستوى العالمي.

وإليك الوجهات التي تصدرت المراتب العشرة الأولى ضمن القائمة:

  1. طوكيو، اليابان
  2. الفلبين
  3. باريس، فرنسا
  4. مدينة نيويورك، الولايات المتحدة
  5. إسطنبول، تركيا
  6. دبي، الإمارات العربية المتحدة
  7. هافانا، كوبا
  8. سيدني، أستراليا
  9. لندن، إنجلترا
  10. شيكاغو، الولايات المتحدة
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