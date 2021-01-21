10 وجهات من الأكثر شعبية على "إنستغرام"..بينها إسطنبول ودبي

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أصبح السفر مثل حلم للكثير منا بسبب قيود السفر المتقلبة ومخاوف جائحة كورونا. ولذلك، بهدف إلهام خططك المستقبلية، إليك 10 وجهات من الأكثر شعبية عبر "إنستغرام".
ويرى موقع السفر الدولي "Big 7 Travel" أن جائحة "كوفيد-19"، أدت إلى تقدير الأفراد للسفر بشكل أكبر، بحسب ما نُشر في موقعهم عبر الإنترنت.
وأشار الموقع أيضاً إلى أنه مع رغبة الكثير من الأشخاص حزم أمتعتهم وزيارة الوجهات الموجودة ضمن قائمة أمنياتهم، أصبحت الصور الخلابة التي تستحق النشر على "إنستغرام" مرغوبة "أكثر من أي وقتٍ مضى".
وللراغبين بتوثيق الوجهات الثقافية، أو مشهد الطعام، أو استكشاف المشاهد الجميلة، وضع الموقع قائمة بالوجهات الخمسين الأكثر شعبية على "إنستغرام" حول العالم لعام 2021.
وشكل الموقع القائمة النهائية عن طريق نظام تقييم يحلّل الوسم أو "الهاشتاغ"، لكل وجهة، ونتائج استطلاع الجمهور عبر منصات التواصل الاجتماعي، إضافةً إلى معلومات من فريق تحرير الموقع.
وتتضمن القائمة وجهات متنوعة عبر مختلف القارات.
وتصدرت العاصمة اليابانية، طوكيو، المرتبة الأولى بأكثر من 53 مليون وسم للمدينة عبر "إنستغرام".
وأشار الموقع إلى أن الأضرحة القديمة التي تحتضنها، ومعارضها الفنية الفريدة، ولافتات النيون كانت من العناصر التي جعلت طوكيو تتمتع بشعبية عبر هذه المنصة.
واحتلت مدينة إسطنبول التركية المرتبة الخامسة ضمن اللائحة.
وليس من الغريب أن تكون المدينة ضمن الوجهات الرائعة لالتقاط الصور، فهي تحتضن مزيجاً من الشرق والغرب، إضافة لكونها نقطة التقاء أوروبا وآسيا، وفقاً للموقع.
ومن بين الوجهات العربية، احتلت دبي في دولة الإمارات، المرتبة السادسة.
ويرى الموقع أن دبي صُنعت من أجل "إنستغرام".
وتُعد المدينة بمثابة "حلم"، إذا كان الأشخاص يقدرون الجماليات الفاخرة المليئة بالسحر والأناقة.
وتحتضن المدينة العديد من الوجهات التي من شأنها إثراء حساب الأشخاص على "إنستغرام"، مثل برج العرب، و"أتلانتس النخلة"، إضافةً إلى حديقة دبي المعجزة، التي تُعد من أجمل الحدائق في العالم.
ومن الجدير بالذكر، أن مدينة مراكش المغربية احتلت المركز الـ40 ضمن القائمة.
وتُعرف المدينة باحتضانها للقصور الفخمة، وحمامات من المستوى العالمي.
وإليك الوجهات التي تصدرت المراتب العشرة الأولى ضمن القائمة:
- طوكيو، اليابان
- الفلبين
- باريس، فرنسا
- مدينة نيويورك، الولايات المتحدة
- إسطنبول، تركيا
- دبي، الإمارات العربية المتحدة
- هافانا، كوبا
- سيدني، أستراليا
- لندن، إنجلترا
- شيكاغو، الولايات المتحدة