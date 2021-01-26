القمر الاصطناعي "خليفة سات" يوثق تفاصيل جبل جيس الأعلى ارتفاعا بالإمارات من الفضاء

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القمر الاصطناعي "خليفة سات" يوثق تفاصيل جبل جيس الأعلى ارتفاعا بالإمارات من الفضاء

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- وثق القمر الصناعي الإماراتي "خليفة سات" واحدة من أشهر المعالم الطبيعية في دولة الإمارات، مؤخراً.

ونشر الحساب الرسمي لمركز محمد بن راشد للفضاء في تغريدة على "تويتر" صورة لجبل جيس، التُقطت عبر القمر الصناعي الإماراتي "خليفة سات".

ويُعد جبل جيس أعلى قمة في الإمارات، ويصل ارتفاعه إلى ألفين متر فوق سطح البحر، وفقاً للتغريدة.

وفي الصورة، يظهر الجبل الشاهق من منظور مختلف، وهو محاط بالتشكيلات الطبيعية التي يطل عليها.

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ويُعد جبل جيس، الذي يقع شمال رأس الخيمة، واحداً من أهم المعالم السياحية الجذابة في الإمارة، وفقاً لما ذكره الموقع الرسمي لوكالة الأنباء الإماراتية "وام"، ويتمتع الجبل بمناظر طبيعية خلابة، وإطلالة بانورامية رائعة على عدد من الوديان، والسهول، وأراضٍ خضراء وأخرى صحراوية شاسعة، وسلسلة جبال الحجر.

ويحتضن جبل جيس العديد من الوجهات السياحية، مثل المسار الانزلاقي الأطول في العالم، والمطعم الأعلى ارتفاعاً في البلاد.

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