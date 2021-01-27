انزلق من لندن إلى جبل جيس بالإمارات في لحظات

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- من إشعال النار، والوقوف على مرتفعات شاهقة لم تصل إليها من قبل، إلى تجارب أكثر غرابة مثل تناول الحشرات، تُعد هذه لمحة فقط من الأشياء التي ستتعلمها عند تسجيل اسمك في معسكر "بير جريلز للمستكشفين" (Bear Grylls Explorers Camp)، في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وفي ظل المخاوف بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد، أصبح قضاء الوقت في الهواء الطلق بمثابة الخيار الذي يفضله العديد من الأشخاص.

وإذا كنت تبحث عن تجربة في الهواء الطلق ذات مستوى أعلى من المغامرة، فقد يكون معسكر "بير جريلز للمستكشفين" في جبل جيس، المكان المثالي لذلك.

المكان المثالي لتعلم مهارات البقاء على قيد الحياة

في ظل المخاوف بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد، أصبح قضاء الوقت في الهواء الطلق من الخيارات التي يفضلها العديد من الأشخاص. Credit: Bear Grylls Explorers Camp

ويحتضن جبل جيس، الذي يُعد الأطول في دولة الإمارات، العديد من المعالم السياحية الجذابة، مثل المسار الانزلاقي الأطول في العالم، والمطعم الأعلى ارتفاعاً.

وفي أحضان الطبيعة الساحرة، أصبح بإمكان الزوار أيضاً التواصل مع جانبهم المغامر بشكل أكبر عن طريق تعلم مهارات البقاء في معسكر "بير جريلز للمستكشفين".

يُعد معسكر "بير جريلز للمستكشفين" من أحدث الوجهات السياحية في رأس الخيمة، في دولة الإمارات العربية المتحدة. Credit: Bear Grylls Explorers Camp

ويُعد جبل جيس الوجهة المثالية لافتتاح المعسكر، فهو يقع على مسافة قريبة، ولكن في الوقت ذاته، يشعر المرء أنه على بعد أميال، بحسب ما قاله مدير معسكر "بير جريلز للمستكشفين"، ليون هايوود، في مقابلة مع موقع CNN بالعربية.

يقع المعسكر في جبل جيس، الذي يُعد الأطول في دولة الإمارات العربية المتحدة. Credit: Bear Grylls Explorers Camp

وقال هايوود: "يقع جبل جيس على بعد ساعتين فقط بالسيارة من دبي، ما يجعله مكاناً رائعاً للمغامرة".

وتُعد الجبال العالية والوادي الذي نحتته المياه بمثابة مواقع رائعة للتنزه، وتعلم مهارات البقاء على قيد الحياة.

يقدم المعسكر دورات مختلفة للبقاء على قيد الحياة تناسب قدرات الجميع. Credit: Bear Grylls Explorers Camp

ويشرف المغامر البريطاني المشهور عالمياً، بير جريلز، وفريقه على تطوير دورات تعلم مهارات العيش في البراري بالكامل.

ولضمان تقديم تجربة رائعة وآمنة في الوقت ذاته، يخضع جميع المدربين في المعسكر لتدريب مكثف.

من إشعال النار إلى تناول الحشرات

يمكنك التغلب على خوفك من المرتفعات في هذا المعسكر. Credit: Bear Grylls Explorers Camp

وإذا لم تكن لديك أي خبرة في البقاء على قيد الحياة في البراري، لا تدع ذلك يعيقك من زيارة المعسكر، فهو يقدم دورات مختلفة تناسب قدرات الجميع.

وبالنسبة للأشخاص الذين يختبرون تجربتهم الأولى في عالم البقاء على الحياة في البراري، يمكنهم أخذ دورة تستمر لنصف يوم.

ويقدم المعسكر تجربة تستمر لـ24 ساعة بالكامل لمن يرغبون بمغامرة أكبر.

وأوضح هايوود أن "كل دورة تتضمن مهارات البقاء الأساسية، ومستويات المغامرة التي ستسمح لك بتخطي حدودك".

أجرى المعسكر تعديلات على دوراته التدريبية من أجل ضمان تطبيق التباعد الاجتماعي في ظل جائحة "كوفيد-19". Credit: Bear Grylls Explorers Camp

وتتضمن التجربة إكمال تحدي جريلز للطعام المقزز عن طريق تجربة تناول حشرات مثل يرقات الخنفساء، وغيرها.

وافتتح المعسكر في نهاية عام 2020، ورغم صعوبة إطلاق مشروع جديد في ظل هذه الظروف، إلا أن هايوود أكد أن هناك اهتماماً متزايداً بالنشاطات في الهواء الطلق من عامة الناس مع قيود الإغلاق المتقطعة، والحجر الصحي.

وقال هايوود: "نحن نأخذ كوفيد-19 على محمل الجد".

ولدى المعسكر تقييمات للمخاطر تستند إلى فيروس كورونا، وإجراءات تشغيل معيارية، لضمان الحفاظ على سلامة الضيوف، وفريق المعسكر.

وأضاف هايوود: "قمنا بإجراء تغييرات على دوراتنا التدريبية لضمان قدرتنا على التباعد الاجتماعي".