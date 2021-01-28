دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- كشف ولي عهد السعودية عن أن المملكة بصدد الإعلان عن إستراتيجية لتطوير مدينة الرياض، وذلك خلال مشاركته في الدورة الرابعة لمبادرة مستقبل الاستثمار.

ووفقاً لما ذكرته وكالة الأنباء السعودية "واس"، فإن المملكة، بحسب تصريح ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، تخطط لإقامة برنامج الرياض الخضراء لتشجير ملايين الأشجار في مدينة الرياض، مما سوف يقلل من درجة الحرارة وكذلك مستوى الغبار.

وأشارت "واس" إلى أن هناك خطط أيضاً لإنشاء محميات ضخمة حول مدينة الرياض لتحسين الوضع البيئي للمدينة، بالإضافة إلى مشاريع بيئية في المملكة العربية السعودية سوف يتم الإعلان عنها لاحقاً.

ويشير اسم مدينة الرياض إلى"الحدائق"، كإشارة إلى ماضي المنطقة الذي يعود إلى القرن الرابع عشر، عندما كانت الأراضي خصبة وفيها الكثير من القنوات المائية والأشجار، وفقاً لموقع "روح السعودية".

وتعد الرياض مدينة غنية بتاريخها، وتتضمن العديد من الحصون والقصور والمتاحف، فضلًا عن الأسواق الأكثر تنوعاً في البلاد. كما أنها موطن لأقدم جامعة في السعودية، أي جامعة الملك سعود، بالإضافة إلى واحدة من أطول ناطحات السحاب في العالم، أي برج المملكة، بحسب موقع "روح السعودية".

وتعد أشهر الشتاء وقتاً مثالياً لزيارة مدينة الرياض، ورغم أن متوسط درجات الحرارة المرتفعة صيفًا قد يصل إلى 44 درجة مئوية، فإن أعلى درجات الحرارة في شهري ديسمبر/ كانون الأول ويناير/ كانون الثاني لا تتجاوز الثلاثين درجة مئوية.