لأول مرة.. إطلاق سينما سيارات بالرياض في السعودية بظل جائحة كورونا

بالسعودية.. تعرف إلى الكنوز الخفية في رابع أكبر حيد مرجاني في العالم

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- في ظل جائحة فيروس كورونا، شهد العالم انتقال مختلف الفعاليات إلى العالم الرقمي، أو خارجاً في الهواء الطلق، مثل سينما السيارات في المملكة العربية السعودية.

ومنذ الأحد، أصبح بإمكان محبي السينما في الرياض مشاهدة الأفلام في ظل أجواء مختلفة.

وأعلنت شركة "موفي سينما" المحلية في تغريدة على "تويتر" عن إطلاق أول سينما سيارات تأسست في العاصمة السعودية، الرياض، السبت.

تجربة مختلفة .. وأجواء سينمائية غير في الرياض 🎥🚙 احجز تذكرتك الآن لأول سينما سيارات في الرياض عبر موقع موڤي أو التطبيق وخلونا نشوفكم ابتداءًا من يوم الأحد 😍👏🏼 ⁧#موڤي⁩ ⁦#muvicinemas⁩ ⁧#وميض_الرياض⁩ ⁦@Winkeam⁩ ⁦@blinkyriyadh

وأشار أمين منطقة الرياض، الأمير فيصل بن عبدالعزيز بن عياف بتغريدة على "تويتر"، إلى أن إطلاق هذه الفعالية يأتي في ظل حرص أمانة منطقة الرياض على "توفير تجربة ترفيهية وفق الإجراءات الاحترازية، تعيد إحياء الفراغات العمرانية غير المستغلة، وتهيئ البيئة المناسبة لتفاعلكم مع مدينتكم".

نطلق الأسبوع المقبل فعالية سينما السيارات "#وميض_الرياض" بالتعاون مع شركائنا في @muvicinemas @Winkeam .. حرصنا في #أمانة_منطقة_الرياض على توفير تجربة ترفيهية وفق الإجراءات الاحترازية، تعيد إحياء الفراغات العمرانية غير المستغلة، وتهيئ البيئة المناسبة لتفاعلكم مع مدينتكم.. https://t.co/PomOFIpAfj

وتتضمن فعالية سينما السيارات 3 عروض سينمائية يومياً، ويتسع الموقع لأكثر من 150 سيارة. كما تُوجد في الموقع منطقة مخصصة لشاحنات الطعام، التي تقدم خدماتها للزوار عبر تطبيقات إلكترونية.

ويُذكر، أن شاشة العرض الرئيسية تبلغ مساحتها 200 متر مربع.