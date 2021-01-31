لحظة نجاة أسترالي من فكي تمساح أراد التهام رأسه

نشر الأحد ، 31 يناير / كانون الثاني 2021

العثور على مثبّت عظام داخل معدة تمساح ضخم في أستراليا

تمساح ضخم يستلقي في حقل أرز في أمريكا..بعدما خرج من نهر بعيد

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- قال مسعفون إن رجلاً أسترالياً قد نجح بإبعاد تمساح عن التهام رأسه، من خلال فتح فكيه بيديه العاريتيين.

وحارب الرجل من ولاية كوينزلاند في أستراليا، والذي يبلغ من العمر 44 عاماً، التمساح أثناء السباحة في بحيرة بلاسيد بالقرب من مدينة كيرنز الأسترالية، يوم الخميس.

وكان يعاني من جروح في كل جانب من وجهه، لكنه كان "هادئاً للغاية"، عندما وصل العاملون في مجال الرعاية الصحية، لعلاجه.

وقال المسعف، بول سويني، للصحفيين: "عض التمساح رأسه، وخلال محاولته لإبعاد أسنانه، وضع يديه في الداخل لتفريق فكيه عن بعضهما البعض".

وأضاف: "عند محاولته لإزالة يديه، أُغلق الفك على سبابته، إنه رجل محظوظ للغاية".

وقال سويني: "سنتيمترات قليلة إلى الأسفل ولدينا أوعية دموية كبيرة.. لو تم ثقب إحداها، لكانت القصة مختلفة تماماً".

وأوضح أن الرجل الذي لم يذكر اسمه قدّر طول التمساح، ليتراوح بين متر ونصف إلى مترين.

وأشار سويني إلى أن الرجل كان يسبح في تلك المنطقة، ثلاث مرات أسبوعياً لمدة 8 سنوات.

وأضاف: "بالتأكيد ليس مكاناً أختار السباحة فيه"، واصفاً الرجل بأنه "شخص رياضي للغاية.. علاماته الحيوية كانت هادئة بشكل ملحوظ عندما تفكر في المحنة التي مر بها".

وأوضح سويني: "لن أتفاجأ إذا دخل تلك المياه مجدداً، للقيام بمزيد من التدريبات".

وأرسلت إدارة البيئة في كوينزلاند فريقاً إلى الموقع، وقالت إن "البحث جارياً الآن عن التمساح المسؤول عن الهجوم".

وأوضحت: "بمجرد وصول الحراس إلى الموقع، سيتم استهداف أي تمساح يتم العثور عليه في الموقع لإزالته".

ورغم ندرة هجمات التماسيح في أستراليا، إلا أن مسؤولي كوينزلاند يديرون حملة سلامة عامة لتنبيه السكان حول مخاطر السباحة أو الاسترخاء بالقرب من المياه التي تنتشر فيها التماسيح.

وفي عام 2019، نجا صياد من ولاية كوينزلاند في أستراليا بصعوبة من هجوم تمساح بعد أن ضربه على عينه. وفي العام الماضي، تم القبض على تمساح ضخم يبلغ طوله 14 قدماً في مكان سياحي، في الإقليم الشمالي المجاور.