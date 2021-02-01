يستحق عناء المغامرة.. هكذا يبدو المشهد من أعلى قمة جبلية في عمان

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- هل أنت من محبي تسلق القمم الشاهقة؟ وتُعد قمة جبل شمس من المواقع التي يجب أن تضيفها إلى قائمة وجهاتك السياحية في سلطنة عُمان، حيث تشكل الإطلالة من أعلى قمة في البلاد مشهداً يستحق عناء المغامرة.

وعلى ارتفاع 3,009 متر فوق مستوى سطح البحر، يعد جبل شمس أعلى قمة جبلية في سلطنة عُمان، وفقاً لموقع اكتشف عُمان.

الإطلالة من قمة جبل شمس، أعلى قمة جبلية في عمان Credit: @mohammed_alhadi87

ويقع جبل شمس في قلب سلسلة جبال الحجر الغربي في ولاية الحمراء، ويمتاز بإطلالات رائعة على العديد من المناظر الجيولوجية، فضلًا عن مناخه المعتدل، ومسارات المشي على الجبال، ومغامرات الطرق الوعرة، بحسب ما ذكر على موقع "اكتشف عُمان".

يطل المسار المؤدي إلى قمة جبل شمس على مناظر رائعة للتكوينات الجيولوجية والطبيعة المحيطة Credit: mohammed_alhadi87

وسواء كنت ترغب في خوض مغامرة الصعود إلى قمة الجبل والمشي بين الطرقات الوعرة، أو كنت من هواة التصوير الليلي، والتخييم تحت ضوء النجوم، يوفر جبل شمس لجميع الأشخاص فرصة لممارسة العديد من الأنشطة.

يبلغ ارتفاع جبل شمس أكثر من 3000 متر Credit: mohammed_alhadi87

وفي حديثه مع موقع CNN بالعربية، أوضح المغامر ومنظم الرحلات العماني، محمد الهادي، أنه قرر الصعود إلى قمة جبل شمس للتعرف على أسرار هذه القمة الجبلية الشاهقة، بالإضافة إلى إبرازها كوجهة سياحية فيما بعد للزوار من خارج وداخل السلطنة.

وأوضح الهادي أن جبل شمس يمتاز عن القمم الجبلية الأخرى في عُمان بارتفاعه الشاهق، وصخوره الرسوبية، وأشجاره التي تتكاثر في أعلى قمته، مثل شجرة العلعلان وهي الأكثر انتشاراً على قمة جبل شمس، ويصل طوال الشجرة إلى 10 أمتار.

أحد المشاركين في الجولة يمارس التأمل فوق قمة جبل شمس Credit: @mohammed_alhadi87

ويصف الهادي الإطلالة من أعلى قمة في عُمان، باللوحة التي اتقن برسمها فنان، مشيراً إلى المنظر المهيب للقرى القديمة بين الجبال المطلة على وادي السحتن.

الإطلالة من قمة جبل شمس فوق السحاب Credit: @mohammed_alhadi87

أما عن التحديات خلال الرحلة الجبلية الشاقة، فقد لفت الهادي أنه يجب التخييم في نقطة البداية للحفاظ على الوقت قبل بدء مسار الرحلة، ولكن برودة الطقس تجعل من عملية النوم في العراء أمراً صعباً، مشيراً إلى أن الانطلاق في الصباح الباكر في بداية المسار يعد تحدياً كبيراً حتى وقت طلوع الشمس، التي تشرق بين الجبال، فتمنح شعوراً دافئاً للحظات وسط الأجواء الباردة في الطريق إلى القمة.

المغامر ومنظم الرحلات العماني محمد الهادي يرفع علم سلطنة عمان فوق قمة جبل شمس Credit: @mohammed_alhadi87

وبصفته قائد الجولة لمجموعات كبيرة في هذا المسار الجبلي الشاق، يتوجب على الهادي التخطيط جيداً لجدول الاستراحات ما بين المسار خلال أوقات مختلفة، إذ يكون بين المشاركين العديد من الأشخاص في مراحل عمرية ذات قدرات تحمل مختلفة.

وأشار الهادي إلى أن التحدي الأصعب يتمثل في "كيفية التحكم في الطاقة الإيجابية، والتحمل، والإصرار للوصول إلى القمة".

واستعان الهادي خلال عملية التوثيق بعدسة كاميرا الهاتف وكاميرا خفيفة الوزن، محاولاً إبراز جماليات الصخور المتكونة، والكائنات المتحجرة التي يعور تاريخها بين العصر البرمي والعصر الكريتاسي والأشجار العملاقة مثل شجر العلعلان، والنباتات الأخرى التي تتواجد في المسار إلى القمة.

وينصح الهادي كل مغامر يود خوض تجربة الصعود إلى قمة جبل شمس بأن يكون مستعداً من الناحية النفسية أولاً، ثم من الناحية الجسدية، مؤكداً أن العزيمة النفسية هي المفتاح الأول للوصول إلى هذه القمة الشاهقة.