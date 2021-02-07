أفعوانية "رحلة الصقر" في السعودية..هل ستحطم الأرقام القياسية عالمياً؟

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نشر الأحد ، 07 فبراير / شباط 2021

وادي "خفي" في السعودية سيذكرك بـ"غراند كانيون" في أمريكا

بالسعودية.. تعرف إلى الكنوز الخفية في رابع أكبر حيد مرجاني في العالم

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- هل أنت من محبي الأدرينالين والإثارة؟ ربما عليك زيارة المملكة العربية السعودية التي تكشف عن خططها المثيرة في قطاع الترفيه، مع تقديم تجارب حماسية مختلفة.

ويسعى قطار الملاهي، الذي يعرف باسم "رحلة الصقر"، وهو قيد التطوير، إلى تحطيم جميع الأرقام القياسية الحالية من حيث السرعة، والارتفاع، وطول مساره.

ويذكر أن القطار سيكون نقطة جذب رئيسية في منتزه "6 فلاجز القدية"، الذي من المقرر افتتاحه في عام 2023.

ووفقاً لبيان صحفي صادر عن شركة القدية للاستثمار، والتي أبرمت شراكة مع "6 فلاجز" بأمريكا لتشييد المنتزه، أوضحت أن القطار سيقطع مسافة 4 كيلومترات، أي حوالي 2.5 ميلاً.

وسيختبر الركاب متعة الهبوط فوق جرف عمودي، يأخذك داخل وادي يصل عمقه إلى 160 متراً، وبسرعة غير مسبوقة تزيد عن 250 كيلومتراً في الساعة.

وستستوعب الأفعوانية حوالي 20 راكباً في رحلة مشوقة ستستمر لثلاث دقائق، وسيتمكن الركاب من الاستمتاع بالمناظر البانورامية للمنتزه نفسه أيضاً.

هل تعلمون أن أفعوانية "رحلة الصقر" في 6 فلاجز #القدية ستسجل أرقامًا قياسية جديدة؟ فهل أنتم مستعدون لتجربة سرعات غير مسبوقة في أجواء يملؤها التشويق والإثارة؟ إليكم لمحة عن الأفعوانية المثيرة 🎢 #القدية_أكثر_بكثير https://t.co/Hv1sjRytD9

وسيضم منتزه "6 فلاجز القدية" 28 لعبة ووجهة ترفيهية في مناطق المشروع الستة، وهي "مدينة التشويق" و"الينابيع الغامضة" و"مدينة البخار" و "حدائق الغسق" و"وادي الثروات" و"المعرض الكبير".

وستكون "رحلة الصقر" جزءاً من "مدينة التشويق" إلى جانب برج سيروكو، الذي سيكون أطول برج للسقوط الحر في العالم.

وبدأت أعمال البناء في المنتزه، الذي يبعد حوالي 40 دقيقة عن الرياض، في عام 2018.

أصحاب الأرقام القياسية الحالية

وصُممت "رحلة الصقر" من قبل شركة "Intamin"، التي يقع مقرها الرئيسي في ليختنشتاين، حيث أنشأت مناطق جذب ترفيهية منذ أكثر من 50 عاماً.

ويُذكر أن شركة "Intamin" قد صممت أيضاً أطول أفعوانية فولاذية بالعالم في ولاية نيوجيرسي الأمريكية، وهي تُعرف باسم "Kingda Ka"، حيث يصل ارتفاعها إلى 139 متراً.

وأخيراً، طورت شركة "D.H Morgan Manufacturing" أطول أفعوانية موجودة على هذا الكوكب حالياً، وهي تُعرف باسم "Steel Dragon 2000".

ويمكن العثور عليها داخل مدينة ملاهي "Nagashima Spa Land" اليابانية، في مدينة كوانا.

وبحسب كتاب غينيس للأرقام القياسية، تمتد الأفعوانية على مسافة 2.48 كيلومتر، أي 1.54 ميل.