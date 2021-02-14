مصر تكشف عن ما قد يكون أقدم مصنع للجعة في العالم

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نشر الأحد ، 14 فبراير / شباط 2021

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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- كشفت البعثة الأثرية المصرية الأمريكية المشتركة عما يُعتقد أنه أقدم مصنع للجعة عالي الإنتاج في العالم، وفقاً لما ذكرته وزارة السياحة والآثار المصرية في منشور عبر "فيسبوك".

وكانت البعثة، تعمل بشمال أبيدوس بمحافظة سوهاج، برئاسة الدكتور ماثيو آدمز من جامعة نيويورك، والدكتورة ديبورا فيشاك من جامعة "برنستون".

ومن المرجح أن المصنع يعود إلى عصر الملك نعرمر، بحسب ما ذكره الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، الدكتور مصطفى وزيري.

الكشف عما يُعتقد أنه أقدم مصنع لصناعة الجعة عالي الإنتاج في العالم في مصر. Credit: Facebook/@EgyptianCabinet

ويتكون المصنع من ثمانية قطاعات كبيرة كانت تستخدم كوحدات لإنتاج الجعة، واحتوى كل قطاع على حوالي 40 حوضاً فخارياً تم ترتيبها في صفين لتسخين خليط الحبوب والماء، وفقاً للمنشور.

وثُبت كل حوض في مكانه بواسطة دعامات مصنوعة من الطين، وموضوعة بشكل رأسي على هيئة حلقات.

وأشار آدمز إلى أن الدراسات أثبتت أن المصنع كان ينتج حوالي 22،400 لتر من الجعة في المرة الواحدة.

ومن المحتمل أن هذا المكان بني بالتحديد لتزويد الطقوس الملكية التي كانت تتم داخل المنشآت الجنائزية الخاصة بملوك مصر الأوائل، إذ عثر خلال أعمال الحفر على أدلة استخدام الجعة في طقوس تقديم القرابين.

وكشف عدد من علماء الآثار البريطانيين عن هذا المصنع في بداية القرن العشرين، ولم يتم تحديد موقعه بدقة.

وتمكنت البعثة الحالية من إعادة تحديد مكانه، والكشف عنه، وعن محتوياته.