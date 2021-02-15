تضاريس مميزة..هكذا يبدو شاطئ الرأس الأبيض بالسعودية من الجو

بالسعودية.. تعرف إلى الكنوز الخفية في رابع أكبر حيد مرجاني في العالم

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- عند البحث عن الوجهة المناسبة للاسترخاء في الهواء الطلق، فمن الطبيعي أن تتوجه إلى مدينة الرايس الساحلية في المملكة العربية السعودية.

وتُعد شواطئ مدينة الرايس التابعة لمحافظة بدر من الوجهات الجاذبة في المملكة، فهي تتميز بطبيعتها الساحرة ومكانتها التاريخية كونها تحتضن آثاراً قديمة شاهدة على حضارة قامت على ميناء الجار الأثري، وبعض الجزر المحمية داخل البحر الأحمر، وفقاً لما ذكره الموقع الرسمي لوكالة الأنباء السعودية "واس".

تُعد شواطئ مدينة الرايس التابعة لمحافظة بدر من الوجهات الجاذبة في المملكة العربية السعودية. Credit: Abdulaziz Aldakheel

ومن الشواطئ التي تستحق الزيارة في المدينة هي شاطئ الرأس الأبيض، ومن شأنها أن تسحب همومك بعيداً، كما تسحب الأمواج المتلاطمة الرمال والحصى نحوها.

تضاريس لا يمكن مشاهدتها بشواطئ أخرى

وتتميز منطقة شاطئ الرأس الأبيض "بأجوائها الهادئة، ورمالها البيضاء، ولون مياهها الفيروزي، وهي تُعتبر من المناطق المميزة للساحل الغربي في المملكة على البحر الأحمر"، بحسب ما قاله المصور السعودي وقائد ومؤسس فريق "إرث" للتوثيق الجوي، عبدالعزيز الدخيل، في مقابلة مع موقع CNN بالعربية.

تقع هذه المدينة على شاطئ البحر الأحمر. Credit: Abdulaziz Aldakheel

ويرى الدخيل، الذي يهتم بتوثيق جوانب مبهرة للمملكة من الجو مع فريقه باستخدام طائرات رياضية، أن منطقة شاطئ الرأس الأبيض تتميز بتضاريس جغرافية جميلة وفريدة مقارنة ببقية شواطئ المملكة نظراً للون رمالها، ومياهها الصافية.

وإلى جانب ذلك، أشار الدخيل أيضاً إلى بعض سواحلها غير العميقة، والتي تمنح للزوار فرصة رؤية أجزاء من قاع البحر.

وذكرت "واس" أن الكثير من سواحل الرايس ضحلة جداً بحيث تظهر أرضية البحر عند حدوث الجزر لمسافات تصل إلى 750 متراً أحياناً.

تم تصوير هذه المشاهد الساحرة في السعودية من الجو. Credit: Abdulaziz Aldakheel

ومن الصور التي وثقها الفريق، سيرى المرء لوحة زاهية غنية توثق جمال المنطقة بشكل شامل، وتضاريس "لا يمكن مشاهدتها في أي شواطئ أخرى"، بحسب ما ذكره الدخيل.

وعند توثيق هذه المشاهد، كان الفريق على متن طائرة من طراز الطيران الشراعي تتضمن مقعدين.

تُعد الكثير من سواحل الرايس ضحلة جداً. Credit: Abdulaziz Aldakheel

وأكد الدخيل أن الصور الجوية تتمكن من "إعطاء صورة شاملة للموقع، وبإمكانها أيضاً التقاط صور بعض معالم الشاطئ التي لا يمكن للزائر تصويرها والوصول إليها بسهولة من سطح الأرض".

يتميز شاطئ الرأس الأبيض برماله البيضاء. Credit: Abdulaziz Aldakheel

ومن الجدير بالذكر أن شاطئ الرأس الأبيض استقبل أولى رحلات السفن السياحية، أو ما يُعرف بـ"كروز"، القادمة عبر ميناء مدينة الملك عبدالله الاقتصادية في أغسطس/آب من عام 2020 حتى يقضي السياح وقتاً ساحراً على الشاطئ، ويستمتعوا بالرمال البيضاء، والمياه الفيروزية، والمناظر الطبيعية، وفقاً لما ذكرته إمارة منطقة المدينة المنورة عبر "تويتر".

المياه الصافية للشاطئ. Credit: Abdulaziz Aldakheel

وكانت التجربة جزءاً من فعاليات موسم صيف السعودية "تنفس".

صور ||📸 شاطيء الرأس الأبيض بالرايس في #محافظة_بدر يستقبل أولى رحلات سفن الكروز السياحية القادمة عبر ميناء مدينة الملك عبدالله الاقتصادية على متنها 450 سائحًا، لقضاء وقت ساحر على الشاطئ والتمتع بالرمال البيضاء والمياه الفيروزية والمناظر الطبيعية ضمن فعاليات #صيف_السعودية #تنفس. https://t.co/q8W5xYfCJS

ويُعد فريق الإرث الجوي أول وأكبر فريق يعمل بشكل تطوعي لتوثيق المملكة العربية السعودية من الجو، وأُسس الفريق في عام 2015، وهو يتضمن طيارين، ومصورين، إضافةً إلى مختصين بآثار وجغرافيا المملكة.